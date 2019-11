Artigiano in fiera: servizio e biglietti Atm

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 novembre 2019 – Da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre è in programma l’Artigiano in fiera a Rho Fiera. Qui sotto alcune informazioni utili per raggiungere l’evento con i trasporti pubblici. Buona visita e buon viaggio.

Linea M1 fino a Rho Fieramilano

Per raggiungere l’Artigiano in fiera da Milano prendete la linea M1 fino al capolinea Rho Fieramilano. Nelle giornate dell’evento viaggiano sulla linea Rossa treni aggiuntivi per facilitare gli spostamenti tra Rho Fiera e il centro di Milano.

Da Milano serve un biglietto da 2 €

Per raggiungere Rho Fieramilano da Milano con la linea Rossa serve un biglietto da 2€ per le zone Mi1-Mi3. Lo potete comprare ai distributori automatici in metropolitana e nelle rivendite autorizzate, o sulla nostra app, pagando con carta di credito o PayPal, oppure inviando un sms al 48444.

Se avete già un abbonamento urbano, serve un’integrazione da 1,60€ che potete caricare direttamente sulla vostra tessera.

La metropolitana si paga anche contactless (ma non i treni)

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.

Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina.

Attenzione: sulle linee della rete Trenord non è possibile pagare con carta contactless.

A Rho Fiera con le linee S e i treni

In alternativa alla metropolitana, potete raggiungere Rho Fiera anche con le linee ferroviarie suburbane (linee S) che partono dalle stazioni del passante ferroviario oppure con i treni regionali dalla stazione di Porta Garibaldi. Qualche suggerimento:

• S5 Varese-Milano-Treviglio

• S6 Novara-Milano-Treviglio

entrambe da una delle fermate del passante ferroviario (Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria)

• S11 Chiasso-Como-Milano

Tra il centro di Milano e la stazione ferroviaria di Rho Fiera è valido un biglietto Atm per le zone Mi1-Mi3 da 2€. Orari e biglietti sul sito www.trenord.it

