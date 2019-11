Asst Rhodense: convegno sul Parkinson in occasione della Giornata Mondiale

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 26 novembre 2019 – “Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa caratterizzata da disturbi progressivi e cronici legati, principalmente, al controllo dei movimenti e dell’equilibrio. In Italia si stima che ne siano affette circa 300mila persone, in prevalenza di sesso maschile, mentre sono più di 1,2 milioni i pazienti europei. Le previsioni indicano, inoltre, che nel 2030 la Malattia di Parkinson riguarderà circa il 25% della popolazione over 65 anni (attualmente l’1-2% sopra i 60 anni e il 3-5% sopra gli 85 anni). Purtroppo, la percezione che il Parkinson riguardi solo le persone anziane non corrisponde più alla realtà. L’età di esordio della malattia si è notevolmente abbassata e, oggi, un paziente parkinsoniano su 4 ha meno di 50 anni, mentre il 10% ha meno di 40 anni”. Sono questi i dati forniti da Pharmastar, rivista medica specializzata.

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson l’ambulatorio dei disturbi del movimento della ASST Rhodense, con le sue sedi ospedaliere presenti a Garbagnate Milanese e a Rho, aderendo ormai da tempo all’iniziativa ha organizzato un convegno in cui verranno illustrati i sintomi non motori della malattia e si parlerà dei benefici dello yoga e dei possibili aspetti terapeutici derivanti dall’uso della cannabis. L’evento si svolgerà sabato 30 novembre dalle ore 10 alle 13 nell’auditorium dell’ospedale Salvini di Garbagnate.

La locale sezione dell’associazione Parkinson Insubria (AsPI-Groane) in comunione con Cammino in Salute e con lo psicologo Emanuele Tommasini chiuderà la giornata illustrando le attività dedicate a pazienti e familiari.

Sono 90 le strutture sanitarie che si metteranno a disposizione dei pazienti e dei caregiver. I medici specialisti daranno informazioni sulla diagnosi e la terapia della malattia e sarà possibile partecipare ad eventi (spettacoli teatrali, concerti, mostre, ecc.) ed incontri di informazione e confronto organizzati su tutto il territorio nazionale dalle strutture aderenti.

Per tutti i dettagli relativi alle sedi partecipanti e ai vari programmi è possibile consultare il sito www.giornataparkinson.it.

