Buccinasco – Scuola e sport, per educare insieme – incontro giovedì 28 novembre

Giovedì 28 novembre all’Auditorium Fagnana alle ore 21 l’incontro organizzato dall’Istituto Rita Levi Montalcini con l’associazione genitori (A.Ge Montalcini) e il patrocinio del Comune di Buccinasco

Buccinasco (26 novembre 2019) – L’educazione fisica e sportiva è importante per adottare stili di vita salutari e corretti e promuovere lo sviluppo del benessere psicologico fin da piccoli, per stare bene con se stessi e con gli altri. L’Istituto Rita Levi Montalcini e l’associazione genitori (A.Ge Montalcini), con il patrocinio del Comune di Buccinasco, organizzano #Scuola #Insieme si può, incontro a tema tra il mondo della scuola e lo sport per educare insieme, in programma giovedì 28 novembre alle ore 20.30 all’Auditorium Fagnana (via Tiziano 7). Ne parleranno a genitori, alunni e docenti Fabrizio Granelli, educatore sportivo, Stefania Di Leo, psicologa e Paolo Cignozzi, psicoterapeuta. “Sarà un’occasione importante per riflettere insieme sul valore dello sport – spiega Mario Ciccarelli, assessore a Sport e associazionismo – e sulla necessità di una collaborazione e sinergia con il mondo della scuola e le famiglie per favorire la crescita dei ragazzi. Genitori, insegnanti, educatori hanno la responsabilità di guidare lo sviluppo dei ragazzi, indirizzandoli verso i valori del rispetto degli altri, delle regole, di se stessi e delle proprie capacità e fragilità”.

Redazione