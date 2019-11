Opera. Vandali in azione al Parco dello Sport

(mi-Lorenteggio.com) Opera, 26 novembre 2019 – Ignoti, nella notte, hanno danneggiato le attrezzature sportive sistemate nel centralissimo Parco dello Sport, in via Di Vittorio. Per permettere il ripristino e la sicurezza della struttura, l’Amministrazione Comunale ha vietato l’accesso all’area. “Purtroppo, qualche imbecille si è divertito a danneggiare le porte del campo da calcio realizzato la scorsa estate, all’interno dell’area verde – spiega il sindaco, Antonino Nucera – non solo le hanno rotte, ma le hanno anche rese pericolose. Per questo, ora, siamo costretti a impedirne l’accesso e la fruzione a tutti, fino al totale ripristino della struttura e della sua sicurezza”.

Gli interventi verranno effettuati in questi giorni. Nel frattempo lo spazio di gioco resterà chiuso.

“Occorre avere rispetto degli spazi e della ‘cosa pubblica’ – prosegue il sindaco Nucera – ma occorre, anche, avere la forza di non voltarsi dall’altra parte e, quando si vede qualcosa che non va, di avvisare la polizia locale o le forze dell’ordine. Solo in questo modo sarà possibile essere tempestivi, evitare il peggio e pizzicare i vandali mentre sono ancora in azione”. Indagini sono in corso da parte della Polizia Locale. ” Purtroppo, per colpa di alcuni cittadini irrispettosi del bene comune, le conseguenze di questi gesti saranno pagate da tutti, sia in termini economici che di disagio”. Nel parco è già prevista l’installazione di telecamere. “Manca ancora uno step al completamento del parco, avevamo ipotizzare il posizionamento delle telecamere ad intervento ultimato – conclude il primo cittadino. – Dopo questo episodio anticiperemo i tempi”.

V. A.