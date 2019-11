RIGENERAZIONE URBANA, FONTANA E FORONI: CON NUOVA NORMA VERO STOP A CONSUMO SUOLO, RECUPERARE ESISTENTE SARA’ CONVENIENTE

UN CONVEGNO ORGANIZZATO DAL COLLEGIO INGEGNERI E ARCHITETTI

UNA LEGGE CHE DA’ IL VIA A UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 novembre 2019 – “Solo il concreto lavoro di squadra

potra’ dare impulso a una nuova stagione di pianificazione

territoriale ed urbanistica fondata sul contrasto al consumo di

suolo e sul riuso dell’esistente”. Cosi’ il presidente della

Giunta regionale Attilio Fontana, che ha partecipato oggi, con

l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, al

convegno di approfondimento sul tema della rigenerazione urbana,

e in particolare sulle misure di semplificazione e

incentivazione votate lo scorso 12 novembre dal Consiglio

regionale a integrazione e modifica della legge 12 del 2005 ‘Per

il governo del territorio’. Durante l’evento, organizzato in

collaborazione con il ‘Collegio degli Ingegneri e Architetti di

Milano’, il presidente Fontana ha ricordato “il prezioso lavoro

svolto dalle Direzione regionali nel promuovere il confronto

sulla norma con tutti gli stakeholders”, proprio come e’ avvenuto

oggi a palazzo Pirelli “anche grazie all’impegno del presidente

del Collegio, l’ingegner Gianni Verga”.

UNA VERA RIVOLUZIONE – “La legge sulla rigenerazione urbana dara’

il via a una vera e propria rivoluzione – ha sottolineato

l’assessore Foroni -. Da ora in poi recuperare l’esistente sara’

finalmente piu’ conveniente rispetto al costruire ex novo, grazie

a tutta una serie di incentivi e di misure ad hoc che abbiamo

voluto inserire in questa normativa: la riduzione del 60% degli

oneri di urbanizzazione, il taglio alle pastoie burocratiche e i

bonus volumetrici fino al 20% a seconda della qualita’ e della

natura degli interventi”.

SVOLTA DECISIVA AL CONSUMO DI SUOLO – “Si tratta di una regola

molto terra terra – ha aggiunto Foroni -, che sara’ in grado da

subito di dare una svolta decisiva alla lotta contro il consumo

di suolo; lo fara’ in maniera sostenibile, in modo da

salvaguardare anche le esigenze degli operatori del settore

edilizio. Rendere piu’ conveniente il recupero dell’esistente

rientra infatti in un’ottica di sviluppo sostenibile e di

ambientalismo intelligente, che sa creare ricchezza e lavoro”.

OBIETTIVI E AZIONI PREVISTE – La legge individua misure di

incentivazione come riduzione di oneri o bonus volumetrici, per

rendere piu’ convenienti i progetti di rigenerazione urbana e di

recupero del patrimonio edilizio; introduce semplificazioni

procedurali per rendere piu’ veloci i processi (procedura

speditiva per individuare gli ambiti di rigenerazione, per

recuperare immobili dismessi, per i cambi d’uso, normativa sugli

usi temporanei); riallineandosi alla normativa edilizia statale

con deroghe alle norme edilizie (distanze, altezze) punta a

facilitare gli interventi di rigenerazione urbana e recupero del

costruito e introduce premialita’ nei finanziamenti regionali per

gli interventi. Sono infine stati previsti l’istituzione di un

fondo per finanziare interventi di rigenerazione, studi di

fattibilita’ e strumenti finanziari innovativi per il

partenariato pubblico privato. “Una legge fortemente ecologica –

ha concluso l’assessore – perche’ punta a ridurre gli oneri per

chi recupera e ad aumentarli a chi costruisce ex novo”.

Redazione