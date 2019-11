Agenzia e-commerce a Milano. Come trovare la più affidabile?

E-commerce: perché a Milano può fare la differenza

Milano, 27 novembre 2019 – Qualunque sia il tuo business, una cosa è certa: a Milano, farsi notare e fare fortuna in un mercato sempre più affollato e competitivo è un’impresa decisamente ardua.

Qualunque sia il tuo prodotto o servizio, esistono almeno una ventina di marchi concorrenti, ognuno che offre decine di varianti di prodotto e format, per un totale di almeno un centinaio di opzioni tra cui scegliere.

Eppure, “dietro ogni problema c’è un’opportunità”.

L’agenzia di ricerche Nielsen stima che, nel 2019, sono stati spesi online 996. 956 euro al minuto per un valore complessivo 629, 03 miliardi. Inoltre, più del 56% degli utenti ha completato i propri acquisti in-store dopo aver consultato le vetrine online dei punti vendita.

Ora, immagina di aprire un “negozio parallelo” in cui i tuoi clienti possano girovagare 24h su 24, osservando i prodotti nei minimi dettagli, confrontando i prezzi, lasciandosi consigliare su altri articoli simili a quelli già scelti e, soprattutto in cui sia possibile completare il check-out senza fare la fila, in pochi secondi. Magari di ritorno a casa dopo un’estenuante settimana di lavoro, nella sala d’aspetto del dentista o durante la pausa caffè.

E se ti dicessi che tutto questo esiste e ha un nome? E che per di più costa molto meno di qualunque investimento pubblicitario, persino meno di un mese d’affitto dei locali del tuo negozio.

Ebbene sì, è l’e-commerce.

E-commerce e fai-da-te. Una combinazione vincente?

L’universo internet pullula letteralmente di software gratuiti per sviluppare un sito e avere in pochi click una panoramica online del tuo store fisico, eppure, mai come nel caso dell’e-commerce, il fai-da-te è un’ipotesi decisamente da scongiurare.

Hai presente il detto “Basta che funzioni”? Ecco, è la distanza esatta che corre tra creare uno store online da soli e scegliere un’agenzia di e-commerce in grado di configurarlo correttamente per renderlo efficace. Farlo funzionare, insomma.

I 4 errori più comuni nei siti e-commerce

Le insidie nascoste dietro le strategie di e-commerce “Fai da te” sono misteriose e infinite. Ti proponiamo quelle più comuni, quelle sempre dietro l’angolo, quelle in cui potresti incorrere senza nemmeno rendertene conto.

Design non ottimizzato

Hai mai sentito parlare dell’effetto alone? È grosso modo la spiegazione scientifica del proverbio “non avrai mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione”.

Si tratta di un meccanismo automatico del nostro pensiero per cui tendiamo ad attribuire maggior peso alle prime impressioni riguardo persone, cose o situazioni e forgiare in base ad esse supposizioni ed aspettative riguardanti la realtà circostante.

Sì, ma cosa c’entra con l’e-commerce? Secondo un recente studio condotto dai ricercatori dell’università del King’s College di Londra, il design è il primo fattore in base al quale gli utenti giudicano l’affidabilità dei contenuti di un sito.

Avere una piattaforma e-commerce con un design moderno e accattivante è il primo passo per conquistare la fiducia dei tuoi clienti. Per questo, non accontentarti di un qualsiasi template standard che trovi online, affidati a dei professionisti in grado di creare un design su misura per il tuo business.

Contenuti Duplicati

Dal punto di vista SEO, non c’è nulla di più penalizzante per un e-commerce che avere contenuti duplicati nelle sezioni descrittive dei prodotti. Eppure, si tratta di un errore molto comune.

Ammettiamolo, la tentazione di fare copia e incolla dalle schede tecniche e dai contenuti informativi di produttori, rivenditori o addirittura concorrenti, può essere molto forte. Tuttavia, ti consiglio di sbarazzartene al più presto perché è il metodo più efficace per spedire il tuo sito dritto in fondo al ranking di Google. Probabilità di finire nella prima pagina dei risultati di ricerca? Non pervenuta.

Assenza di un segmento di mercato target

Oggi le persone non scelgono prodotti e servizi in base alle caratteristiche funzionali, ma perché questi, in qualche modo, riescono a creare un’eco nelle dimensioni del loro quotidiano, diventando “familiari”.

Se vuoi che le persone preferiscano il tuo brand a uno qualsiasi dei giganti dell’e-commerce, devi dar loro un’ottima ragione per farlo. Il punto di partenza è individuare un pubblico specifico, comprenderlo e guadagnarne la fiducia.

Realizza un vero e proprio identikit delle categorie di clienti potenzialmente interessati alla tua offerta, poi, traccia la roadmap che li condurrà a te. Per far questo, è necessario trovare una risposta alle seguenti domande:

Quali sono gli interessi dei miei potenziali clienti?

Che valori hanno?

A quali dei loro bisogni rispondono i miei prodotti/servizi?

Quali sono i luoghi fisici o virtuali che frequentano e in cui posso intercettarli?

Errori tecnici di SEO

I siti di fai-da-te, sono spesso soggetti ad errori tecnici di SEO. Questi errori rappresentano un grave ostacolo al traffico proveniente dai motori di ricerca, un fattore indispensabile per il successo di un’azienda nell’e-commerce. Ecco alcuni dei problemi più ricorrenti:

Versioni duplicate della stessa pagina.

Presenza di broken links nel sito: questo accade quando la pagina del link in uscita è stata disattivata, spostata altrove, oppure eliminata.

Presenza di link che generano un redirect.

Presenza di pagine a cui è impossibile accedere attraverso i link del tuo sito.

La a SEO è una materia piuttosto tecnica e complicata che richiede necessariamente il supporto di professionisti esperti.

