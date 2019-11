BISCARDINI, INSIEME AL PIRELLINO SI RIAPRANO I NAVIGLI DI MELCHIORRE GIOIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 novembre 2019 – “Non si può costruire nuove torri senza risolvere il nodo dei Navigli.” Lo dichiara Roberto Biscardini presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli che aggiunge: “

Qualunque soluzione architettonica verrà trovata per l’area intorno al Pirellino, dovrà prevedere la soluzione ottimale per la riapertura dei Navigli di Via Melchiorre Gioia.

Si tratta di recepire le indicazioni generali ormai assunte dal Comune di Milano, ma in modo creativo prospettare le soluzioni migliori. Il nodo è la navigabilità dell’intero tratto e la cosa migliore è un coordinamento con l’amministrazione comunale affinché l’apertura di quel tratto si realizzi contestualmente al progetto del Pirellino e sia sostenuta almeno in parte dagli operatori immobiliari.

Ben venga quindi il concorso promosso da Coima ma l’input deve essere chiaro.

La grande opportunità della riapertura del Martesana non può rimanere fuori dalla soluzione architettonica che verrà proposta per l’area.

Un’occasione da non perdere anche dal punto di vista urbanistico perché, così come dovrà essere studiato il nodo dell’incrocio Gioia-Pirelli-Sassetti, così bisogna riaffrontare l’attraversamento del Naviglio con Viale della Liberazione.

Questione rimasta in sospeso con la realizzazione di Garibaldi-Porta Nuova.”