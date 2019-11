Black Friday, i numeri a due giorni dal via

Milano, 27 novembre 2019 – Il Black Friday si sta avvicinando a grandi passi e, con tale appuntamento oramai attesissimo anche in Italia, anche l’opportunità di poter effettuare acquisti su alcuni dei prodotti più ambiti, come quelli tecnologici o le borse Gucci. Ma che cosa è bene attendersi dal Black Friday 2019?

Iniziamo con il rammentare che gli acquisti del Black Friday hanno la notorietà per essere discretamente “rimpianti”. Secondo una ricerca di Finder, circa il 52% delle persone che ha acquistato qualcosa si è poi pentita, con gli uomini (56%) che hanno più probabilità delle donne (49%) di rimpiangere un acquisto effettuato in questo periodo.

Per quanto invece concerne le classi anagrafiche, a rimpiangere di più gli acquisti sono i più giovani, con i millennials delusi nel 66% dei casi, mentre solamente il 42% dei baby boomer ricade nella stessa situazione.

Passando poi alle intenzioni di acquisto, del 90% degli appartenenti alla Gen X che parteciperanno al Black Friday, i settori in cui si vuole spendere di più sono quelli dell’elettronica (31,8 miliardi di dollari), mentre il minimo verrà speso per la bellezza e per il trucco (5,9 miliardi di dollari). Il 94% dei Millennials spenderà la maggior parte dei soldi per l’elettronica, come i Gen X, dimostrando pertanto che questa classe di acquisti è ancora il top in maniera piuttosto trasversale (11 miliardi di dollari). Anche loro spenderanno inoltre la minor quantità di denaro per la bellezza e per il trucco (2,8 miliardi di dollari – circa 3,1 miliardi di dollari in meno di quanto prevedono di spendere i Gen X).

I baby boomer hanno poi riferito che hanno intenzione di spendere più o meno lo stesso dei Millennials per la bellezza e per il trucco, a 2,9 miliardi di dollari. Anche se, a differenza di Gen X e dei Millennials che progettano di far cadere la maggior parte del proprio budget sull’elettronica, i Baby boomer sembrano aver sviluppato una maggiore propensione per i viaggi, che assorbiranno circa 12,2 miliardi di dollari di spesa.

Infine, anche se gli stereotipi potrebbero far pensare che le donne hanno più probabilità degli uomini di fare acquisti, in realtà sono proprio gli uomini quelli che si dichiarano maggiormente attratti dal Black Friday, con l’88% di loro che afferma di voler valutare degli acquisti durante il Black Friday e il successivo Cyber Monday, contro l’85% delle donne. Con una differenza di soli 3 punti percentuali tra i sessi, ci si aspetta però che gli uomini spendano solo 58,26 dollari in più delle donne, con un budget medio di 436,20 dollari per gli uomini rispetto ai 377,94 dollari per le donne.

Rispetto al 2018, poi, quando il Gen X presero il comando per la pianificazione dell’importo medio da spendere, in realtà sono ora i Baby boomer quelli maggiormente intenzionati a spendere più soldi, con il 78% dei Baby boomer che parteciperà alle vendite pre-natalizie, con punte complessive di 626,35 dollari per il 2019 – più del doppio di quello che il 94% dei Millennials afferma di voler spendere.

L. M.