FIRMATO L’ACCORDO TRA MILANO E IL JRC – JOINT RESEARCH CENTRE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER SCAMBIO DATI E BUONE PRATICHE

Milano, 27 novembre 2019 – È stato firmato oggi a Ispra dalla vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e dalla direttrice generale del Joint Research Centre of the European Commission Charlina Vitcheva un accordo di collaborazione per lo scambio di dati e buone pratiche, così da rafforzare le azione del Comune e delle istituzioni europee in settori specifici di ricerca: dalla food policy all’integrazione scolastica e sociale, dalla smart mobility alla trasformazione digitale.

“Un ulteriore passo avanti nella collaborazione con l’Europa – dichiara la vicesindaco Scavuzzo – per arricchire lo scambio di dati e di buone pratiche, monitorare le attività e verificare il raggiungimento di obiettivi concreti. Siamo convinti che disporre e valutare dati scientifici possa aiutarci a supportare politiche pubbliche efficaci, efficienti, eque e sostenibili. Grande impegno congiunto anche per valutare il contributo che le città, Milano in particolare, possono dare alla definizione della Agenda 2030 e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (SDGs)”.

Il lavoro del JRC sarà utile al Comune di Milano per progettare e attuare politiche innovative, mentre lo studio dei risultati ottenuti dalla città offrirà al JRC l’opportunità di consolidare analisi a livello urbano locale.

La lettera d’intenti si riferisce dunque, nello specifico, alla condivisione di dati, analisi e raccomandazioni (per esempio sull’interazione tra l’apprendimento e la diversità nelle scuole e sull’integrazione sociale), su migrazioni e demografia, su food policy urbane, su smart mobility, trasformazione digitale e intelligenza artificiale.