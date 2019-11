MILANO, DE CORATO: “SOLIDARIETA’ A POLIZIOTTO FERITO DA SPACCIATORE IN ZONA STAZIONE CENTRALE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 novembre 2019 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha espresso solidarietà al poliziotto ferito a Milano da un extracomunitario durante un controllo nelle vie limitrofe alla stazione centrale.

Spaccio esteso aree limitrofe stazione Milano

“Ho appreso questa notizia dai media ed esprimo vicinanza all’agente ferito. Evidentemente il lavoro della Polfer sta dando i frutti sperati. Dalla stazione centrale di Milano però – aggiunge De Corato – lo spaccio si è spostato, espandendosi notevolmente in tutte le aree limitrofe, da piazzale Bacone ai giardini di Piazza Luigi di Savoia, fino a via Vitruvio e via Benedetto Marcello”.

Maggiore sinergia tra Forze dell’ordine

“Alle Forze dell’ordine e alla Polizia locale – prosegue l’assessore – va il mio plauso incondizionato per l’ottimo lavoro che svolgono quotidianamente, ma, soprattutto in certe zone di Milano, come quella della stazione centrale, che sono ormai fuori controllo, è indispensabile una maggiore sinergia per massimizzare i risultati e rendere più efficace il loro operato”.

Presenza costante Polizia locale

“In quella zona – conclude De Corato – auspico una presenza costante della Polizia locale. Per questo invito, ancora una volta, il Comune a fare la sua parte”.