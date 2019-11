NUOVO POLICLINICO DI MILANO: POSATA LA PRIMA PIETRA – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 novembre 2019 – E’ stata posata la prima pietra del nuovo Policlinico di Milano che, secondo le previsioni, sarà completato entro il 2022. Alla cerimonia era presente anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Oggi è un giorno da ricordare per il Policlinico di Milano – ha detto il presidente – perché si posa la pietra del suo futuro: dal 1400 ospedale dei milanesi, lo sarà d’ora in poi sempre più, considerato che il nuovo edificio è stato finanziato principalmente con fondi provenienti dalle donazioni di cittadini lombardi. La dimostrazione che i fondamenti e la filantropia della nostra comunità sono ancora vivi”.

“Come Regione – ha proseguito il governatore – ci stiamo impegnando per far sì che la nostra sanità, considerata modello di eccellenza, non solo in Italia, ma in gran parte d’Europa, possa migliorare ulteriormente. Purtroppo vincoli nazionali ci impediscono di dotare le nostre strutture del personale che necessita per tagliare le liste d’attesa e far lavorare quello esistente con più serenità. A questo proposito voglio ringraziare tutti: medici, infermieri, dirigenti tecnici e amministrativi, insomma tutto il comparto che nonostante le difficoltà, continuano a lavorare e a mantenere alta la qualità dei nostri ospedali. Siamo coscienti di chiedere uno sforzo superiore a quello che dovrebbero rendere, ma assicuriamo che continueremo a lottare per ottenere quell’autonomia che ci permetta di risolvere questa situazione”.