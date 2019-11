OLIMPIADI SORDI 2019, VALCHIAVENNA E VALTELLINA PROTAGONISTE DI UN GRANDE EVENTO SPORTIVO DAL 12 AL 22 DICEMBRE

L’ITALIA SARA’ RAPPRESENTATA NELLE 6 DISCIPLINE DA 16 ATLETI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 novembre 2019 – Andranno in scena dal 12 al 22 dicembre

tra Madesimo, Chiavenna e Santa Caterina Valfurva i ‘Winter

Deaflympics Games’, presentati a Palazzo Lombardia, alla

presenza, fra gli altri, degli assessori regionali Martina

Cambiaghi (Sport e Giovani), Lara Magoni (Turismo, Moda e

Marketing territoriale), Massimo Sertori (Montagna, Enti locali

e Piccoli Comuni) e del sottosegretario, Antonio Rossi.

Queste Olimpiadi rappresentano per Regione Lombardia la prima

vera prova ufficiale per i Giochi Olimpici di Milano Cortina

2026. Un modello che vuole testare in modo concreto la macchina

organizzativa della Lombardia.

Le Olimpiadi dei Sordi sono una rassegna sportiva molto antica

risalente al 1949, dove si svolsero per la prima volta a

Seefeld, in Austria. Un evento che dall’Italia manca dal 1983

quando, a Madonna di Campiglio, gli azzurri conquistarono

quattro medaglie.

Le sei discipline sportive invernali selezionate sono: sci

alpino, sci di fondo, snowboard, hockey su ghiaccio, curling e

scacchi, appena entrati nel programma invernale. L’Italia e’

presente nello sci alpino, nello snowboard, negli scacchi e nel

curling, con un totale di 16 atleti e molta ambizione nelle

discipline della neve.

CAMBIAGHI: LOMBARDIA ATTIVA NELLE POLITICHE INCLUSIVE – “Questo

importante evento sportivo- ha detto Cambiaghi – sara’, oltre ad

un indimenticabile momento di festa per tutto lo sport lombardo,

la vetrina perfetta per diffondere i veri valori dei Giochi

Olimpici che verranno. Le sfide non ci spaventano, ci motivano

solo a fare ancora meglio. La Lombardia e’ sempre stata pioniera

e fiera promotrice dell’attivita’ sportiva a trecentosessanta

gradi, rendendosi parte attiva nelle politiche inclusive e di

supporto a tutti i giovani, con o senza disabilita’. Lo sport e’

abnegazione, tenacia, perseveranza nel superare i propri limiti,

ma anche gioia nel confrontarsi con gli altri atleti”.

SERTORI: VALTELLINA E VALCHIAVENNA AL CENTRO – “Trentasei anni

dopo Madonna di Campiglio, le Olimpiadi dei Sordi tornano in

Italia. Per dieci giorni – ha spiegato Sertori – le montagne di

Valtellina e Valchiavenna saranno al centro dell’attenzione,

pronte ad ospitare migliaia di persone provenienti da oltre 30

Paesi del Mondo. Un evento eccezionale e molto significativo per

la sua valenza sociale e sportiva, un connubio che in questi

anni ha saputo far collaborare la realta’ dei sordi con quella

degli udenti in un percorso straordinario senza confini, ne’

barriere.

Da Sondrio a Santa Caterina, da Madesimo fino ad arrivare a

Chiavenna, per le localita’ sciistiche della provincia di Sondrio

sara’ l’occasione per far conoscere a livello mondiale le

capacita’ attrattive del territorio e dei propri impianti

sportivi, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali del

2026 dove Lombardia e Valtellina dimostreranno di essere un

palcoscenico perfetto”.

MAGONI: FONDAMENTALE GUARDARE A QUESTE INIZIATIVE – “Iniziative

come queste – ha aggiunto Lara Magoni – oltre a contribuire a un

ulteriore valorizzazione di montagne uniche come quelle della

Valtellina, ci danno la possibilita’ di accostarci nel modo

migliore a giovani che con passione infinita e grande

professionalita’ praticano queste discipline. Porto sempre nel

cuore la mia esperienza di maestra di sci a ragazzi diversamente

abili. E posso dire di aver appreso piu’ io da loro che loro da

me”.

ROSSI: UN ESEMPIO PER TANTI RAGAZZI – “Lo sport e’ amicizia,

lealta’ e inclusione. Le Winter Deaflympics sono un esempio della

capacita’ e della forza con cui proprio lo sport puo’ unire

persone che vengono da tutto il mondo, abbattendo barriere e

pregiudizi. I tanti atleti che parteciperanno alla

manifestazione – ha sottolineato Antonio Rossi, campione

olimpico di canoa, oggi sottosegretario ai Grandi Eventi

sportivi – con il loro esempio, danno coraggio a migliaia di

persone che con difficolta’ affrontano e superano gli ostacoli

della vita”.

“Quest’appuntamento di carattere inclusivo – ha concluso Rossi –

contribuira’ a far conoscere le nostre montagne ancora di piu’ nel

mondo, richiamando l’attenzione di migliaia di atleti

professionisti e amatoriali di tutti i continenti, anche in

vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026. Un richiamo

che sara’ accompagnato dalla possibilita’ di scelta tra un ampio

numero di strutture adatte ad accogliere nel migliore dei modi

sia gli sportivi non udenti sia quelli con altri tipi di

disabilita'”.