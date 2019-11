A LAMBRATE LETTURE CONDIVISE E CROSSING BOOK NELLA RSA DI “SERENI ORIZZONTI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2019 – Sessione di letture condivise quella che si è tenuta questa mattina nella RSA di Lambrate, di proprietà di 3AMilano e gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Grazie alla volontaria Elsa, coinvolta in questa iniziativa dalla psicologa e dall’animatrice della struttura, gli ospiti hanno potuto ascoltare la lettura di diversi brani sull’origine del nome Milano, sulla storia della famiglia Sforza e sulla tradizione meneghina del panettone. Argomenti che hanno suscitato nuove curiosità sulle tradizioni e sulla storia della città, favorendo anche il riemergere di ricordi personali.

In questa RSA la cultura e il gusto della conversazione sono d’altronde uno dei condimenti principali della giornata. Molti degli ospiti sono infatti lettori voraci (in particolare di saggi storici e religiosi, romanzi e polizieschi) e il direttore Maurizio Giordano non si è fatto sfuggire l’occasione di aderire anche al progetto di crossing book, in collaborazione con ACLI Lambrate e l’associazione “Cascina biblioteca”. Nella struttura di via Giulio Dardanoni 7 è quindi possibile lasciare un libro già letto e prenderne in prestito un altro (ne sono già disponibili una quarantina ma il loro numero è destinato a crescere in breve tempo), fare la conoscenza degli ospiti e soprattutto condividere con loro i ricordi e le esperienze personali che spesso, per chi sa ascoltare, sono avvincenti come un buon libro.

