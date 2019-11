Auto elettriche in crescita in Italia, ma c’è ancora molto da fare

Milano, 28 novembre 2019 – Anche gli italiani sono sempre più attenti alle tematiche ambientali, come dimostrano anche alcune ricerche recenti. E per dirsi davvero eco-friendly, il cittadino modello dovrebbe bisogna valutare delle alternative green in ogni campo della quotidianità, e ciò comprende ovviamente la mobilità cittadina. Si fa riferimento nello specifico alle automobili elettriche, vale a dire quei veicoli che permettono di ridurre le emissioni nocive. Ma a che punto siamo con le auto elettriche in Italia? Il noro numero è in crescita, come dimostrano i dati di settore, eppure si potrebbe fare molto, molto di più. Vediamo dunque di studiare questo importante tema nel dettaglio.

È boom per le auto elettriche in Italia

Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per le automobili elettriche: si parla di circa 6 mila unità vendute nei primi sette mesi dell’anno in corso, con un incremento del +113% rispetto a quanto raccolto nel periodo corrispondente del 2018. Aprile è stato un mese significativo, dato che per la prima volta è stata superata la quota delle mille immatricolazioni mensili. Poi, se si analizza giugno, la crescita arriva addirittura al +225%, una percentuale che finalmente allinea il trend italiano a quello internazionale. Nonostante il boom percentuale, comunque, va detto che la quota di mercato delle auto elettriche si ferma allo 0,5% del totale. Tra queste, quale sono le più vendute?

I modelli più venduti nel 2019

Come si evince anche dal listino di Quattroruote, nella sezione dedicata alle auto elettriche si trovano praticamente tutte le grandi case automobilistiche, segno che i marchi internazionali puntano in quella direzione. E i cittadini apprezzano, perché nell’elenco dei modelli più venduti troviamo molti volti noti, in quanto a produttori. Al primo posto spicca infatti la Zoe di Renault, con oltre 1.880 unità vendute, mentre in seconda posizione ecco la Smart EQ ForTwo, con 1.700 immatricolazioni circa. L’ultimo gradino del podio viene occupato dalla Model 3 della Tesla (oltre 1.500 unità vendute). Altri modelli particolarmente di successo in Italia sono la Nissan Leaf, la BMW i3, la Hyundai Kona e la Tesla Model X.

L’Italia è ancora indietro rispetto all’Europa

Come anticipato poco sopra, i numeri sono in crescendo, ma definirli oggettivamente positivi appare quantomeno azzardato. L’aumento delle immatricolazioni in percentuale è altissimo, ma può ingannare, perché in realtà il totale di veicoli elettrici circolanti in Italia è ancora molto basso, se si fa un confronto con le medie europee. Ci si trova di fronte a circa 22 mila unità (contro le 67 mila della Germania ad esempio), dunque lo 0,5% del parco auto complessivo circolante nella Penisola, ancora troppo poco. Purtroppo anche l’arrivo dell’ecobonus non è riuscito a fornire quella spinta che ci si aspettava, però le prospettive sul lungo termine fanno ben sperare: si pensa infatti che entro il 2030 il totale di auto elettriche nello Stivale raggiungerà quota 7 milioni.

L. M.