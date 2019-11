Come funziona un software gestionale per la fatturazione elettronica

Milano, 28 novembre 2019 – Gestire le fatture elettroniche è un compito molto diverso rispetto a quanto accadeva per le fatture in formato cartaceo tradizionale. Per rendere più leggero il compito è bene utilizzare un software gestionale per la fatturazione elettronica, che permetta di approfittare di tutti i vantaggi dati da questo nuovo metodo di preparazione e invio delle fatture.

Cos’è una fattura elettronica

Una fattura elettronica non è semplicemente un documento in formato digitale. Si tratta di una totale novità introdotta nell’ultimo anno, che comporta la necessità di compilare le fatture in uno specifico formato, di inviarle al cliente attraverso il sistema di interscambio e di conservarle in formato digitale non modificabile. Le aziende che hanno scelto di utilizzare la fatturazione elettronica, o che sono state obbligate per legge a farlo, si trovano a dover produrre questa documentazione utilizzando appositi software gestionali per la fatturazione elettronica. Anche perché sono nel medesimo formato non solo i documenti che emettono, ma anche quelli che ricevono dai fornitori.

Approfittare dei vantaggi della fatturazione elettronica

L’introduzione della fatturazione elettronica ha dato la possibilità a molte aziende di rendere più snello il processo di produzione e di gestione di questo tipo di documenti. L’attività diviene più rapida però solo se si utilizzano software gestionali per la fatturazione elettronica appositamente predisposti. L’uso di questi software consente infatti di produrre, inviare e conservare le fatture con un unico gesto, oltre a permettere di gestire anche le fatture ricevute. Inoltre permette di automatizzare alcuni processi, aiutando nella compilazione, che avviene utilizzando le anagrafiche dei clienti contenute in un pratico database, oltre che nel controllo e nella verifica dei pagamenti e della ricezione dei documenti da parte della clientela.

Anche in cloud

Alcuni software per la fatturazione elettronica sono infatti collegati ad un più ampio sistema gestionale, che interfaccia vendite, acquisti, clienti e fornitori. Tramite questo tipo di opportunità per l’azienda è molto più semplice monitorare il lavoro quotidiano e il flusso delle varie operazioni, controllare i pagamenti avvenuti, verificare la disponibilità di fondi per la fiscalità e così via. Sono disponibili anche programmi per la gestione aziendale che operano in cloud, questo permette a qualsiasi addetto in possesso delle corrette credenziali di accedere a fatture e documentazione varia da qualsiasi dispositivo connesso alla rete, senza bisogno di essere fisicamente presente in ufficio, presso la postazione predisposta.

Quanto costano

Oggi i software per la fatturazione elettronica e i gestionali più generici disponibili in commercio sono numerosi, questo permette a chiunque di trovare la formula più adatta alle proprie specifiche esigenze. Esistono anche programmi di fatturazione del tutto gratuiti, che permettono di compilare, inviare e archiviare le fatture praticamente a costo zero, approfittando comunque di tutti i vantaggi intrinseci a questa nuova forma di fatturazione. Ci sono poi software più complessi, che permettono di gestire in modo chiaro e rapido non solo la fatturazione ma l’intera attività aziendale quotidiana; i costi dipendono dai servizi offerti, ma anche dal numero di attività svolte quotidianamente. Non è quindi difficile valutare l’offerta più interessante caso per caso.

L. M.