PREMIATI I VINCITORI DEL PRIMO CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE DI ARCHITETTURA+BIM ABC | MONZA 2019

I premi del concorso sono stati assegnati ai progetti più meritevoli delle categorie: architettura, BIM e sostenibilità

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 28 novembre 2019 – Si svolge oggi, in data​28novembre2019​, la​premiazionedei vincitori del​primoConcorsoInternazionale di ​Idee di Architettura che si avvale del ​sistema BIM (Building Information Modeling), ideato da​ABCThe Architectural BIM Competition​.

L’ammontare complessivo dei premi del concorso è di € 20.000, suddivisi in € 10.000 stanziati per la categoria Architettura, € 5.000 per la categoria BIM e € 5.000 per la categoria Sostenibilità.

Nella realizzazione dei progetti, i concorrenti hanno dovuto confrontarsi con il tema del ​rapporto tra le esigenze costruttive e progettuali e la sostenibilità ambientale, economica e sociale, applicandola alla rigenerazione urbana di un sito industriale di ​circa 60.000 mq​.

Per la categoria Architettura si è distinto ​Metamorphosis​, del ​team Y=3A+B​, composto da ​Ilaria Aranci​, Marta Alberti​, ​Salvatore Borgese​ e guidato da ​Elisa Annoni​.

Per la categoria ​BIM si è distinto il progetto ​People Up del ​team Bimon composto ​da Arianna Cavallo​, Carmela Luigina Iannone​, ​Alessandro Sartini​ e guidato da ​Riccardo Pagani​.

Per la categoria ​Sostenibilità si è infine distinto il progetto ​Digital Farm del team ​Urban Studio mi.ce composto ​Angelo Renga​, ​Arturo Pasquariello​, ​Francesco Cefali​, ​Francesco Rossetti​guidato da​Flavia Di Palma​.

La specificità di ​questo concorso è stato l’utilizzo del ​metodo BIM​, che permette di ​progettare e gestire il progetto e la successiva edificazione in ​modo innovativo e armonizzato​. Tale metodo abbraccia l’opera architettonica in tutte le fasi del suo ciclo di vita, consentendo così un efficace coordinamento tra i professionisti e le aziende e garantendo un costante monitoraggio dei tempi e dei costi di realizzazione.

Sono state inoltre assegnate importanti​menzionid’onore​; nella categoria​Sostenibilitàè stato menzionato il progetto ​Metamorphosis del gruppo ​Y=3A+B​, già premiato nella categoria Architettura. Nella categoria Architettura sono stati menzionati i progetti ​People UP (già premiato per la categoria BIM), il progetto Manifattura Verde del ​team G.I.G.S. composto da ​Irene Scarpino​, ​Silvia Zatti e ​Giacomo Pazzaglia guidato da ​Giacomo Maria Panfini​, il progetto ​NEMO – Natural Elements of Monza del ​teamFREELAB composto da ​Chiara Agosti​, ​Clelia Cancelli​, ​Marco Stecca e​MaurizioCantatoreguidato da​Ferdinando D’Alessio​.

Infine, per la categoria ​BIM hanno ricevuto la menzione d’onore il ​progetto CROSS- GENERATIONAL CENTER FOR KNOWLEDGE EXCHANGE del ​Team A composto da ​Anna Durska e guidato da Aleksandra Myszak​.

Il concorso è stato ideato con il patrocinio del Comune di Monza e della Reggia di Monza, nonché dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di monza e della brianza, del F.I.M.A.A., della sezione Lombardia dell’AIAPP, dell’ANCE, dell’OICE e della Confartigianato imprese. Hanno inoltre patrocinato il progetto l’IFMA, RICS, il Bulding Smart Italy, l’AAA (Associazione Analisti Ambientali), l’iBIMi, il BIM5 Turkey, l’India BIM Association, l’AssoBIM, CanBIM, BIM.Africa e Confindustria digitale.

Tra le realtà selezionate a far parte della giuria hanno preso parte professionisti e rappresentanti di studi di architettura italiani e internazionali, nonché imprenditori e progettisti di forte rilievo quali: ​MAD Architects​, Lombardini22​, ​Studio Marzorati Architettura​, ​Studio Tolleneer​, ​Defrancesco+Silva​, ​Politecnico di Milano​, ​CEN TC442​, ​Royal Institution of Chartered Surveyor​, ​TEKNE​, ​Editoriale Domus​, ​AIAPP Lombardia​, ​L+Partners​, ​Edison​, ​Tetra Pak​, ​PARK Associati​, ​Revitlandia​.

