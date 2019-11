QUARTA DI CAMPIONATO: SABATO MILANO-FERRARA AL QUANTA CLUB

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2019 – Il calendario della serie A presenta un secondo impegno casalingo consecutivo al Milano Quanta, capolista a punteggio pieno assieme ai Diavoli Vicenza. I rossoblu, che vantano miglior attacco e miglior difesa, si apprestano a ricevere gli ambiziosi Ferrara Warriors, sabato 30 novembre alle ore 19: “Sono curioso -dice Pietro Ederle (foto), volto nuovo del Milano – di vedere all’opera i due americani del Ferrara. Sulla carta loro si sono rinforzati parecchio e credo possano ambire alla semifinale scudetto”. Di certo il Quanta inizierà con il solito approccio: “Conosciamo il nostro valore, entriamo in pista per vincere, rispettando ogni avversario”. Ederle, che in settimana ha compiuto 21 anni, è un jolly prezioso a disposizione di coach Rigoni, potendo giostrare sia in difesa che in attacco: “Nasco attaccante, ma il coach, che mi conosce bene, ha intravisto in me delle potenzialità come difensore e in tale veste mi ha voluto a Milano. In queste partite però abbiamo patito alcune assenze e sono tornato al mio ruolo d’origine. L’importante è rendersi utili”. Come procede l’ambientamento? “A gonfie vele, pensavo fosse più difficile inserirsi in un gruppo pieno di grandi campioni, invece mi hanno accolto come uno di famiglia”.