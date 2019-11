TAXI, MAZZALI (FDI): SU PROPOSTA LEGA DI AUMENTARE ORE DEI TURNI, HO CHIESTO IN COMMISSIONE CHE VENGANO AUDITI I TASSISTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2019 – “I tassisti devono essere auditi: questo ho chiesto stamattina in commissione Trasporti, dove abbiamo discusso la risoluzione proposta dalla Lega, che chiede di aumentare le ore dei turni dei tassisti (“turni integrativi non superiori a 4 ore effettuabili dallo stesso operatore”).

E’ una decisione delicata, che va assolutamente presa dopo aver ascoltato i rappresentanti di categoria. La prima cosa da considerare è la salute dei lavoratori e crediamo che i turni con unico conducente si debbano limitare a un impegno massimo di 12 ore così come avviene adesso, soprattutto per garantire la sicurezza dei traspostati e degli stessi tassisti.

Se comunque vogliamo valutare altre opzioni è indispensabile chiedere il parere dei diretti interessati e ascoltarlo in commissione in una delle prossime sedute. Per questo ho fatto richiesta di audizione, che oltretutto era già stata chiesta dai tassisti stessi nel mese di ottobre”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione