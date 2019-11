TRENI: PONTI E ROZZA (PD), “SULLE RESPONSABILITÀ DEI RITARDI VA FATTA CHIAREZZA, INCREDIBILE CHE TERZI NON FOSSE IN COMMISSIONE AD ASCOLTARE RFI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2019. “Oggi RFI dice che solo l’11,6% dei ritardi dei treni del trasporto ferroviario regionale lombardo è riconducibile all’infrastruttura, mentre Trenord attribuisce alle inefficienze della rete la maggior parte dei disagi. Per RFI ha parlato l’amministratore delegato Maurizio Gentile davanti alla commissione del Consiglio regionale in cui, incredibilmente, mancava proprio l’assessore ai trasporti Claudia Terzi, che da mesi accusa l’azienda per i problemi di Trenord. In questo balletto di cifre sta alla Regione dire ai cittadini non tanto di chi è la colpa, ma come farà a risolvere i problemi e che cosa chiede a RFI e a TRENORD per i prossimi contratti di servizio che partiranno nel 2020. Oggi sappiamo da RFI che l’assessorato ha già avanzato le sue indicazioni, evidentemente senza confrontarsi né con la commissione né con i pendolari. Lo dovrà fare al più presto perché le chiediamo di venire a spiegarlo in commissione.”

Lo dichiarano i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Carmela Rozza in seguito alla seduta di commissione trasporti del Consiglio regionale in cui è intervenuto l’amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile per spiegare lo stato di avanzamento dei progetti di implementazione ed efficientamento della rete ferroviaria di sua competenza in regione Lombardia.

V.A.