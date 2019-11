AUTONOMIA: PELUFFO E PIZZUL (PD), “BENE IL LAVORO DEL MINISTRO BOCCIA, ORA LA COALIZIONE SIA COMPATTA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2019. “La condivisione all’unanimità da parte di tutte le Regioni della bozza di legge quadro sull’autonomia predisposta dal ministro Boccia è il primo passo avanti concreto e rilevante dalla sottoscrizione della preintesa tra Maroni, Bonaccini e Zaia e l’allora premier Gentiloni, a fine febbraio 2018. Il Partito Democratico è compatto su questa proposta, ora ci attendiamo la condivisione di tutta la coalizione nei passaggi in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, per portare avanti una riforma per l’autonomia giusta e utile per tutti. Questa è finalmente l’autonomia di cui le regioni del Nord hanno bisogno per continuare a crescere e per tenere agganciata l’Italia all’Europa.”

Lo dichiarano il segretario regionale del Pd lombardo Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul a margine di un incontro organizzato oggi al Pirellone con il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e i segretari regionali e i capigruppo del Pd delle regioni del Nord.

V.A.