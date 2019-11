Carceri, De Corato: ennesima aggressione, solidarietà a Sappe e agenti

Assessore: subito nuovo personale in Lombardia

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2019 – “Esprimo la mia solidarietà alla categoria della Polizia Penitenziaria, per gli agenti, ancora una volta, aggrediti da detenuti psichiatrici”. È il commento dell’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, in merito alla formale protesta del sindacato Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), che ha denunciato l’ennesima aggressione ad alcuni agenti penitenziari. La prima presso l’ospedale di Cremona dove un detenuto ha tentato la fuga e l’altra presso il carcere di Busto Arsizio (Va).

“La situazione che denuncia il sindacato – ha detto De Corato – è di alta tensione. Gli agenti hanno a che fare con detenuti in condizioni psichiche gravi. Le operazioni di accompagnamento coattive di questi soggetti in strutture pubbliche di cura mettono in pericolo gli agenti, perennemente sotto organico, e anche chi normalmente transita in questi luoghi. La grave situazione che si è creata in Lombardia e si ripete con troppa frequenza deve trovare risposte adeguate con l’assunzione di nuovo personale o l’individuazione di vie preferenziali per gli agenti nel momento in cui transitano attraverso i pronto soccorso con questo tipo di detenuti”.