COMMERCIO. TORNA LA FESTA DEDICATA AL DOLCE DI NATALE, FINE SETTIMANA DI GUSTO CON “RE PANETTONE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2019 – Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, presso gli spazi di MIND, Milano Innovation District (ex area Expo) a Rho-Pero, torna Re Panettone, il tradizionale appuntamento con il grande lievitato delle feste, per celebrare storia, interpreti e creatività del Panettone artigianale. La XII edizione di Re Panettone sarà resa unica dalla presenza di oltre 50 maestri pasticcieri che proporranno le loro originali e interpretazioni del più amato dei dolci di Natale.

I maestri pasticcieri, provenienti da tutta Italia, esporranno le loro creazioni artigianali e condivideranno con il pubblico tutti i segreti della loro arte. I panettoni in mostra potranno essere acquistati al prezzo speciale di 26 euro al chilo, un costo particolarmente competitivo per permette a tutti di portare in tavola a Natale un prodotto di altissima qualità.

Tante le novità ad attendere il pubblico come la presenza di una nutrita delegazione di Euro-Toques guidata dal suo presidente, il grande Enrico Derflingher, dalle 15 alle 17 di domenica 1° dicembre nell’Area Incontri. La prestigiosa associazione di cuochi, che ispirano la loro attività a valori come genuinità e tradizione, territorio e qualità e lotta allo spreco alimentare, sarà rappresentata anche da Gianni Tarabini e Tommaso Arrigoni, entrambi stellati, Fabio Silva, Giorgio Sanchez, Nicola Ferrelli, Cristian Benvenuto. Ogni Chef preparerà circa 25/30 monoporzioni con il panettone come elemento comune e le offrirà al pubblico presente.

Sabato 30 novembre si svolgerà la performance “Il panettone può essere etico?”, a cura degli scanzonati ma inflessibili autori di Eat.MI, guida critica gastronomica etica alla ristorazione milanese, con Valerio Massimo Visintin, il famoso critico senza volto del Corriere della sera, Jacopo Viganò, Aldo Palaoro e gli allievi del corso Scrivere di Gusto.

Nel corso della due giorni, si alterneranno gli show cooking del vincitore del Panettone World Championship, l’ischitano Alessandro Slama, quello dello chef televisivo Max Mariola, volto di Gambero Rosso Channel, quello del celebre pizzaiolo-pasticciere Renato Bosco e quello di Nicola Ferrelli, Euro-Toque di Milano con l’animo pugliese. Naturalmente i maestri pasticceri presenti non si tireranno indietro: si potrà assistere alle Prove d’Artista di Attilio Servi, gradito ritorno di Pomezia (RM); di Alessandro Marra di Cantù (CO); di Antonio Daloiso di Barletta (BT); di Roberto Cosmo di Giussano (MB).

Non mancheranno il “Premio I PanGiuso”, sostenuto dalla Giuso, che offre riconoscimenti al miglior Panettone e al miglior Lievitato innovativo; i “Laboratori Crescendo” per ragazzi dagli 8 ai 13 anni, curati fra gli altri da Angelo Grippa di Eboli (SA), prenotabili dal sito, e il quiz “Un panettone per chi conosce il panettone. E Milano”, che metterà in palio dolci omaggi per il pubblico.

L’ingresso alla manifestazione è libero scaricando gratuitamente l’invito dal sito www.repanettone.it.