La Polizia Locale Rozzano sequestra cinque piante di cannabis

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 29 novembre 2019 – Coltivava in casa diverse piantine di marijuana: è stato sorpreso dalla polizia locale. Nel contesto dei servizi antidroga gli agenti hanno denunciato un pregiudicato cinquantenne per coltivazione di cannabis. Nella camera da letto della sua abitazione crescevano infatti rigogliose cinque piante di canapa indiana alte oltre 50 centimetri.

La piccola piantagione, unitamente a tutto l’occorrente per coltivarla, è stata sequestrata dalla polizia locale e l’uomo è stato denunciato al piede libero per la detenzione al fine di spaccio delle sostanze stupefacenti. Sono in corso gli accertamenti chimici per verificare il valore del principio attivo presente nella cannabis, per stabilire il numero di dosi ricavabili.

V. A.