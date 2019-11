Maltempo, deroghe per spandimenti: “Buona notizia dopo le ultime piogge”

Rota: “Grazie al presidente Prandini per l’intervento sul Governo”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2019 – “Grazie al presidente nazionale Ettore Prandini per essere intervenuto sul ministro dell’Ambiente Sergio Costa a proposito del tema urgente delle piogge incessanti delle ultime settimane che, oltre a compromettere il calendario delle semine, hanno interrotto le operazioni di spandimento invernale degli effluenti zootecnici”. E’ quanto dichiara Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza dopo che il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini si è confrontato ieri con il ministro Costa per rimarcare la necessità di procedere con l’apertura di finestre temporali adeguate a consentire almeno per quindici giornate oltre il termine previsto l’utilizzazione degli effluenti sui campi per garantire una corretta gestione delle operazioni agronomiche, compatibilmente con la regolamentazione europea.

Dopo l’intervento del presidente nazionale – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – il ministro Costa ha assicurato che in una apposita e urgente riunione saranno determinate le opportune modalità di deroga volte ad individuare una diversa decorrenza del divieto. “I provvedimenti annunciati – chiarisce il Presidente Rota – sono una buona notizia per sanare una situazione resa particolarmente difficile sui nostri territori dalle ultime piogge intense. Infatti, in molte zone delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza almeno la metà delle semine sono ancora bloccate, in tante non sono nemmeno cominciate. Inoltre, nelle zone rivierasche del Po, nella Bassa lodigiana, gli agricoltori hanno dovuto fare i conti con la piena del fiume che ha completamente sommerso i campi nelle aree golenali”.

“Ringraziamo anche l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi – conclude il presidente Alessandro Rota – per aver raccolto le nostre istanze e per aver inviato una lettera con la richiesta di deroghe ai ministeri dell’Agricoltura, della Sanità e dell’Ambiente”.