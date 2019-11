Isolamento termico, le regole per mantenere la casa calda

Milano, 30 novembre 2019 – Il mantra del rispetto ambientale e dell’ecologia è ormai davvero trasversale, capace di intercettare mille e un settore del vivere quotidiano. La casa, vero cuore pulsante delle più importanti attività legate alla famiglia ma spesso anche al lavoro, non fa eccezione. Specie per quanto riguarda il bisogno di assicurarle un alto livello di isolamento termico per proteggerla dall’aggressione degli agenti atmosferici in tutte le stagioni. I materiali che è possibile impiegare in questo senso sono tanti (sintetici, minerali e naturali), ciascuno con caratteristiche e costi specifici. Tra i migliori c’è senza dubbio la fibra di cellulosa, un isolante naturale che strizza l’occhio al pianeta delle idee di stampo ‘green’, i cui vantaggi sono analizzati dagli esperti del portale Cellulosabrescia. Bisogna partire dal concetto di isolamento termico, per comprendere le caratteristiche della sua realizzazione. Lo scopo di questa operazione è quello di ridurre lo scambio di calore tra l’esterno e l’interno della casa: ambienti che hanno naturalmente temperature diverse.

Il progetto per una casa più confortevole

Per una perfetta coibentazione si dovranno scegliere con cura tecniche e materiali, partendo dall’Abc: predisporre un progetto che metta in luce le specificità dell’edificio e della zona nella quale sorge oltre che – è chiaro – dell’area climatica di appartenenza. Quello dell’isolamento termico è un concetto che riguarda non soltanto la facciata dell’abitazione ma anche i solai a sbalzo, le intercapedini delle pareti e il tetto. L’obiettivo di una corretta coibentazione è assicurare non solo un alto livello di comfort ma anche generare un risparmio di tipo energetico: nella stagione invernale, infatti, sarà possibile trattenere al meglio il calore in casa mentre sarà più fresco in estate. Il benessere personale passa anche attraverso questi piccoli grandi accorgimenti. Non c’è nessuna dispersione (l’area più calda, solitamente, cede calore all’ambiente esterno), con una riduzione anche sensibile in bolletta.

Alla scoperta della fibra di cellulosa

Tra i materiali che è possibile impiegare per l’isolamento termico (con buone performance anche in termini di isolamento acustico) della propria abitazione la fibra di cellulosa sta conoscendo un sempre crescente gradimento. In effetti i vantaggi di operare in questo senso sono molti. Innanzitutto essendo un isolante naturale è altamente traspirante: una caratteristica che fa della fibra di cellulosa un rimedio importante contro le brutture della muffa e dell’umidità (che viene stabilizzata). Per la sua fabbricazione inoltre richiede ben poca energia, poiché deriva dal procedimento di riciclo di carta selezionata: un doppio impegno nei confronti dell’ambiente, visto che agisce sul risparmio delle operazioni di smaltimento e macero offrendo un isolamento finale efficace e anche sostenibile, che è un valore aggiunto. La bolletta ringrazia, perché con questo sistema si potrà utilizzare molto meno la caldaia in inverno e quasi dimenticare il condizionatore in estate (quando sarà possibile ottenere una riduzione media di circa tre gradi). Quello con fibra di cellulosa è un metodo efficace poiché oltre che ecologico è anche veloce ed economico: la cellulosa viene ‘insufflata’ nelle pareti, una tecnica capace di adattarsi a qualsiasi tipo di immobile, dal capannone al condominio alla villetta singola. E tutto questo in un modo che è rispettoso dell’ambiente e conveniente per la propria salute.

L. M.