MILANO QUANTA INCONTENIBILE: 14-3 AL FERRARA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2019 – Terzo impegno casalingo, terza goleada per il Milano Quanta, che liquida i Ferrara Warriors 14-3 e mantiene la vetta della classifica in coabitazione con i Diavoli Vicenza.

Gara senza storia al Quanta Club, con i rossoblu che chiudono i conti già nel primo tempo segnando la bellezza di 9 reti a zero. La mini reazione estense si concretizza in avvio di ripresa con le reti dei due americani Weger e O’Shaughnessy, poi di nuovo monologo rossoblu. A referto: triplette per Ferrari (foto) e Belcastro, doppiette per Lettera e Banchero, singole reti di Ronco, Bellini, Crivellari e Barsanti. Di Zabbari la terza rete dei Warriors.

Ovviamente soddisfatto coach Rigoni: “Quest’anno stiamo davvero costruendo tantissimo in attacco, il dato delle reti segnate è eloquente. Continuiamo così, anche se sappiamo che i giochi si decidono più avanti”.

Sabato prossimo trasferta a Verona

Redazione

Foto Semino