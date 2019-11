Pavia. Incontro a Castelnovetto tra il Rotary Club Cairoli e le scuole

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 30 novembre 2019 – Giovedì 28 novembre 2019 a Castelnovetto presso la sede della scuola primaria, alla presenza della dirigente scolastica Maria Di Benedetto, le insegnanti Mariella Scafidi, Cecilia Piemonti, Alessandra Nigrelli e Elisabetta Beltarre, dei numerosi bambini delle scuole elementari e medie con i genitori, il Rotary Club Cairoli ha donato circa 60 libri pervenuti dai partecipanti al Premio letterario Nazionale “La Provincia in Giallo”, alla biblioteca comunale. Il Rotary Club Cairoli, rappresentato dal Presidente Luigi Zucca, dal Segretario Paolo Rossi e dal Consigliere Liliana Vercelli, ha ribadito l’importanza che il club rivolge alle realtà locali come destinatarie delle iniziative svolte. Il presidente Zucca, molto colpito dall’intraprendenza e dalla passione del corpo docente constatata dall’istituzione di una piccola redazione condotta dagli alunni con attenta supervisione delle insegnanti per la stesura di un giornalino periodico, ha ricordato che la donazione di Castelnovetto, dopo le biblioteche di Sannazzaro de Burgondi, Mede e Tromello, conclude il ciclo delle donazione alle biblioteche lomelline per l’annata rotariana 2019-2020 e come il Premio letterario “La Provincia in Giallo” di primaria importanza nazionale, coordinato dal past president del R.C. Cairoli, Bianca Garavelli, svolga un duplice service per le realtà territoriali.