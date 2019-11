Sanità, rinnovata la convenzione tra il Comune di Cesano Boscone e la Casa di Cura Ambrosiana per il biennio 2019-2021

Confermato per altri due anni il sodalizio Comune / Casa di Cura. Il Sindaco: “L’obiettivo è per noi garantire ed aumentare i servizi ai cittadini, specialmente i più fragili, facilitandone l’accesso”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 novembre 2019) – E’ stato recentemente sottoscritto il rinnovo della convenzione tra il Comune di Cesano Boscone e la Casa di Cura Ambrosiana per il biennio 2019-2021: ciò permetterà ai cittadini di continuare ad usufruire di un centro di assistenza sanitaria vicino a casa, nella struttura che sorge nel quartiere Tessera, particolarmente utilizzata dagli anziani residenti. Proprio qui, da dicembre, nelle mattine dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.00, si mette a disposizione, infatti, un punto di “informazioni / prenotazioni / ritiro referti” per tutte le prestazioni effettuabili presso la struttura di piazza Mons. Moneta, un ambulatorio infermieristico (previa prenotazione), nonché un punto prelievi (ad accesso libero), aperto dalle 8 alle 10. A questi servizi si aggiunge uno sportello di counseling socio-assistenziale, attivo il martedì e il giovedì.

“Siamo in un momento molto complicato per quanto riguarda la copertura dei servizi sanitari nei territori – afferma il sindaco Simone Negri – e proprio relativamente al quartiere Tessera ci stiamo interessando da settimane, senza riscontri positivi, per avere un medico di famiglia. Questo centro, attivato due anni fa, va invece in direzione opposta e si sta rivelando un prezioso presidio a beneficio del quartiere e di Cesano tutta. La collaborazione di Casa di Cura Ambrosiana ha fatto la differenza, per competenza, missione e conoscenza del territorio”.

Esprime soddisfazione per l’accordo anche Paola Pessina, Presidente della Casa di Cura: “La popolazione di Cesano e dei Comuni limitrofi costituisce fin dalle origini – oltre cinquant’anni fa – l’utenza privilegiata di Ambrosiana. Aggiungere alla nostra sede principale uno spazio decentrato, ma dentro un quartiere densamente abitato, frequentato soprattutto da pazienti anziani, fa parte di quell’offerta di una medicina “amica” della fragilità e della cronicità che sta nel cuore stesso della nostra missione”.

Punto di forza del centro di assistenza sanitaria è la sua elevata accessibilità. La struttura, infatti, consente di prenotare e pagare il ticket per prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale e, qualora il cittadino lo richieda, di accedere alle prestazioni alle tariffe private calmierate e molto competitive di Casa di Cura Ambrosiana. Il valore aggiunto della struttura è rappresentato proprio dal contatto diretto tra personale e utenza, che elimina ogni tipo di mediazione, soprattutto per chi ha difficoltà con gli strumenti digitali, fortificando dunque il legame con il territorio. Diverse le iniziative volte ad incentivare proprio questo rapporto con la comunità, quali il “Mese del Colesterolo”, in cui sono stati offerti più di 140 esami del colesterolo gratuiti, o l’“Open day diabetologico”, nel corso del quale sono stati eseguiti più di 100 screening diabetologici gratuiti. In programma anche convenzioni stipulate con aziende del territorio per promuovere i propri servizi di medicina del lavoro e welfare aziendale.

“Con il Comune – ha concluso la Presidente Pessina – siamo impegnati a immaginare nuove iniziative che vadano incontro alla richiesta dell’utenza. All’interno delle regole della sanità lombarda, che sono molto precise, confidiamo di poter individuare modalità innovative perché chi ha bisogno di curarsi con regolarità possa seguire la sua routine senza aggiungere affanno alle difficoltà di salute che già incontra.”

Gli accessi ai servizi del centro di Tessera sono andati costantemente crescendo nei mesi di apertura, concentrandosi quasi esclusivamente nella fascia mattutina – il che nel rinnovo ha portato a una rimodulazione degli orari, e si sono registrate presenze consistenti non solo da diverse zone di Cesano, ma anche da Milano, Corsico e Buccinasco: e se è vero che la maggior parte degli utenti ha un’età over 65, ha sorpreso la scelta di un numero rilevante di cittadini anche più giovani, attratti evidentemente dalla facilità di approccio e di dialogo con il personale, e dalla mancanza di quelle code che a volte pesano più delle prestazioni sanitarie stesse.

