Come si diventa cartomanti

Milano, 1 dicembre 2019 – Molte persone direbbero che cartomanti si nasce, non si diventa. Da un lato è vero, non per bisogno di qualità specifiche quanto per tradizione, poiché l’abitudine a tali pratiche viene di solito trasmessa a livello familiare. Tuttavia nell’attuale momento storico la pratica della cartomanzia viene imparata ed esercitata anche per bisogno.

L’interesse per la cartomanzia

L’interesse per questa arte divinatoria può avere origini diverse a seconda delle proprie tendenze caratteriali. Alcuni credono molto nella lettura dei tarocchi, così imparano lettura ed interpretazione dalla cartomante cui si rivolgono. Altri sono affascinati dalle sue origini storiche, perché la divinazione ha accompagnato lo sviluppo della civiltà nel corso dei secoli. Tante persone vedono nella consultazione delle carte un semplice gioco da fare tra amici.

Cartomanti per passione

Come accennato, gran parte di coloro che leggono i tarocchi sono appassionate della materia che hanno ereditato tale abitudine. In genere si comincia con un mazzo di tarocchi regalato, come da tradizione. Non si tratta di una pratica superstiziosa, bensì di un’abitudine derivante dall’antichità per una precisa ragione. Secoli or sono, le carte erano disegnate e dipinte a mano, per cui avevano un costo molto elevato. Per questo motivo, venivano tramandate di madre in figlia, dato che non si potevano comprare ulteriori mazzi di tarocchi. Codeste appassionate leggono le carte in primo luogo a familiari ed amici, in quanto è anche un metodo per allenarsi e migliorare.

Cartomanti per necessità in epoca moderna

Al giorno d’oggi molte persone diventano cartomanti per bisogno economico. In particolare il lavoro di cartomante al telefono è un’opportunità adatta a diverse persone che altrimenti non lavorerebbero. La cartomanzia telefonica infatti può essere svolta con comodità da casa, purché si disponga di una connessione ad internet ed un telefono adatto. Basta rivolgersi ad uno dei tanti centri che assumono per questo tipo di telelavoro.

Divinatrici competenti…

Come è lecito aspettarsi, soggetti di ogni genere si avvicinano a questo lavoro e non tutti la svolgono al meglio. I più saggi si studiano e fanno pratica in casa prima di avventurarsi nella lettura dei tarocchi al telefono. La maggior parte dei concetti sulla divinazione delle carte è reperibile su internet, partendo dal senso delle singole figure. Dopo aver appreso i concetti basilari, ci si può concentrare sullo studio dei metodi di stesura. A tal punto è necessario lavorare tanto sulla pratica, tentando infine di iniziare la carriera telefonica.

… e divinatrici improvvisate

Non tutti hanno la stessa abilità per lo studio ed il duro lavoro, come in ogni campo. Coloro che guardano ad un facile guadagno senza metterci impegno quindi non avranno successo in questa professione. Con ogni probabilità, il loro punto di arrivo sarà un centro di cartomanzia poco serio, che acquisisce ogni cartomante senza che prima svolga alcuna prova pratica.

Passione e dedizione sono necessarie

Come per ogni attività in cui si desidera eccellere, sono basilari allenamento, dedizione, passione e disciplina. Anche se non si è ereditata l’abitudine a questa pratica divinatoria, diventare una cartomante esperta e di successo non è impossibile, basta impegnarsi al massimo.

L. M.