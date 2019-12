Milano. laVerdi brinda al nuovo anno con la Nona sinfonia di Beethoven

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2010 – Come è ormai tradizione, anche quest’anno laVerdi brinda al nuovo anno con la Nona sinfonia di Beethoven, in programma all’Auditorium di largo Mahler Stagione domenica 29 dicembre, ore 16.00, lunedì 30 dicembre, ore 20.00, martedì 31 dicembre, ore 20.00 e mercoledì 1 gennaio 2019, ore 16.00. Per il secondo anno consecutivo sarà il direttore musicale dell’Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, il Maestro Claus Peter Flor, a guidare il capolavoro di Ludwig van Beethoven, che ad ogni ascolto riesce a donare emozioni nuove e imprevedibili. Presente come sempre anche il Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi diretto per l’occasione dal giovane Maestro del coro francese Lionel Sow e tre voci soliste di rilevanza internazionale: Valentina Farcas, Christina Daletska, Thomas Laske.

