MILANO. NATALE: I CONCERTI GRATUITI NELLE CHIESE DEL CENTRO CITTA’ E IN PERIFERIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2019 – Ecco i Concerti Natalizi che la Fondazione Milano Policroma ha assemblato (www.milanopolicroma.it) nelle chiese del centro storico cittadino:

(in via di aggiornamento)

Cantantibus organis

Chiesa di Sant’Alessandro, piazza S. Alessandro Concerti per organo a cura de “La Cappella Musicale”. Info: 02 76317176 1 dicembre 2019 – ore 17.30 – M° Simone Della Torre

Seicento vocale italiano

Chiesa di San Fedele, piazza San Fedele 4 Concerto eseguito da Psallite Ensemble. Info: 02 86352231 1 dicembre 2019 – ore 17 – Musiche di Monteverdi, Pachelbel

Vespri d’Organo

Basilica Santa Maria della Passione, via Conservatorio 16 Ciclo di concerti per organo a cura dell’associazione “La Cappella Musicale”. Info: 02 76317176 8 dicembre 2019 – ore 16.30 – AuroVenti Ensemble

Concerto di Natale

Palazzo Clerici, via Clerici 5 Concerto ad inviti del coro Canticum ’96. Info: 02 8633131 10 dicembre 2019 – ore 18

Cantantibus organis

Basilica di San Vincenzo in Prato, via San Calocero Concerti per organo e gruppo vocale San Bernardo. Info: 02 8373107 14 dicembre 2019 – ore 19 – M° Mattia Marelli

Concerto di Natale

Chiesa dell’Incoronata, corso Garibaldi 116 Concerto a cura del coro Canticum ’96. Info: 02 654855 14 dicembre 2019 – ore 21

Gloria eterna

Chiesa di Santo Stefano, piazza Santo Stefano Concerto di musica armena in memoria di Komitas Vardapet. Info: 02 781724 14 dicembre 2019 – ore 18

Cantantibus Organis

Chiesa di San Simpliciano, piazza S. Simpliciano Ciclo di concerti per organo. Info: 02 862274 15 dicembre 2019 – ore 17 – M° Lorenzo Ghielmi

Divina Maternità

Chiesa di Santa Maria Segreta, piazza Tommaseo Concerto a cura del Virgo Vox Ensemble. Info: 02 436240 22 dicembre 2019 – ore 12

Concerto di Natale

Chiesa di San Fedele, piazza San Fedele 4 Concerto eseguito da Civici Cori della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, diretti da Mario Valsecchi. Info: 02 86352231 22 dicembre 2019 – ore 17 – Musiche di Gabrieli, P. da Palestrina

Natale: Messa della Notte Chiesa di Santa Maria Segreta, piazza Tommaseo Concerto a cura del S. Maria Segreta Ensemble. Info: 02 436240 24 dicembre 2019 – ore 23.50

Cantantibus organis

Chiesa di Sant’Alessandro, piazza S. Alessandro Concerti per organo a cura de “La Cappella Musicale”. Info: 02 76317176 5 gennaio 2020 – ore 17.30 – M° Cedric Trappmann

Epifania: Vespro musicale e Messa Chiesa di Santa Maria Segreta, piazza Tommaseo Concerto a cura dell’Ensemble Vocale Harmonia Cordis. Info: 02 436240 6 gennaio 2020 – ore 18.45

Concerti di Avvento

San Giovanni in Laterano, piazza Bernini Concerti nell’attesa del Natale. Info: 02 2365385 1 dicembre 2019 – ore 17.30 – Con gioia incontro al Signore Palazzina Liberty in Musica Palazzina Liberty, via Anfossi ang. viale Umbria A cura di MilanoClassica e Il Clavicembalo Verde. Info: 02 88462320 7 dicembre 2019 – ore 16 e ore 20.30 – Concerto di Natale

Concerti di Avvento

San Giovanni in Laterano, piazza Bernini Concerti nell’attesa del Natale. Info: 02 2365385 8 dicembre 2019 – ore 17.30 – Tota pulchra es, Maria Concerto di Natale Chiesa dei Frati Cappuccini, viale Piave 2 Concerto benefico a cura del Coro Città di Milano e dell’Orchestra Filarmonica Amadeus. Info e prenotazione obbligatoria: 02 77122434 11 dicembre 2019 – ore 20.30

Stagione concertistica Chiesa dell’Assunta in Vigentino, p.za dell’Assunta 1 Concerti dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino, diretta dal M° Paolo Volta. Info: 02 5391750 11 dicembre 2019 – ore 21 – Concerto di Natale WhatsArt Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio, via De Nicola 40 Rassegna Concertistica con esecutori vari. Info: 02 88458600 13 dicembre 2019 – ore 20.30 – Haleido Ensemble



Concerti di Avvento

San Giovanni in Laterano, piazza Bernini Concerti nell’attesa del Natale. Info: 02 2365385 13 dicembre 2019 – ore 21 –

Prière San Protaso, che spettacolo! Oratorio di San Protaso, via Lorenteggio 31 A cura di AscoLoren e Amici della Chiesetta. Info: 331 3875299 14 dicembre 2019 – ore 10 – Installazione di musica elettronica

Concerto di Natale Casa di Reclusione di Opera, via Camporgnago 40 A cura dell’”Orchestra in Opera”, composta dai detenuti della Casa e diretta da Stefania Mormone e Alberto Serrapiglio. Info e modalità di iscrizione sul sito https://www.xmito.org 14 dicembre 2019 – ore 16

Giubileo del santuario Santa Rita alla Barona, via Santa Rita da Cascia 22 Rassegna per le importanti ricorrenze. Info: 02 816791 14 dicembre 2019 – ore 21 – Coro “Family&Friends” Palazzina Liberty in Musica Palazzina Liberty, via Anfossi ang. viale Umbria A cura di Orchestra a Plettro Città di Milano. Info: 02 88462320 14 dicembre 2019 – ore 21 –

Not(t)e di Natale Canti di Natale… e altre storie Chiesa San Silvestro, via Lodovico il Moro 173 A cura del Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice. Info: 02 8910006 14 dicembre 2019 – ore 21

Concerto di Natale Chiesa di San Pietro in Sala, piazza Wagner 2 A cura del Coro Polifonico Jubilate Deo diretto dal M° Luca Ricevuti. Info: 335 7634804 15 dicembre 2019 – ore 16

Concerto di Natale Chiesa di San Martino in Greco, piazza Greco, 11 Concerto del Coro Comunità Pastorale Giovanni Paolo II diretto da Giuseppina Capra. Info: 02 6706172 15 dicembre 2019 – ore 16

Concerti di Avvento San Giovanni in Laterano, piazza Bernini Concerti nell’attesa del Natale. Info: 02 2365385 15 dicembre 2019 – ore 16.30 –

Concerto di Natale Suoni e voci in Oxy.gen Struttura Oxy.gen, Parco Nord A cura di Fondazione Zoé e Parco Nord Milano. Info: 02 665241 15 dicembre 2019 – ore 18.30 – Milano Cello Factory (violoncelli)

Rogoredo in Musica Parrocchia Sacra Famiglia, via Monte Peralba 15 Rassegna Internazionale di Musica Classica. Info: 02 514135 20 dicembre 2019 – ore 21 –

Concerto di Natale Natale con i Beatles Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14 A cura della PMT Band (Paul McCartney Tribute): basso, piano, voce/chitarra. Info e prenotazione obbligatoria: 02 66114499 21 dicembre 2019 – ore 20.45

Cantantibus Organis S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24 Ciclo di concerti per organo. Info: 02 89500817 22 dicembre 2019 – ore 17 – M° Marimo Toyoda Concerti di Avvento San Giovanni in Laterano, piazza Bernini Concerti nell’attesa del Natale. Info: 02 2365385 22 dicembre 2019 – ore 17.30 – O cieli, stillate rugiada

Cantantibus organis Chiesa di San Nicolao della Flue, via Dalmazia 11 Concerto per organo eseguito dal M° Luciano Carbone. Info: 02 714646 29 dicembre 2019 – ore 17 – Musiche di Dandrieu, Corrette, Bach Grande Concerto di fine Festività Natalizie Parrocchia SS Patroni d’Italia, via Arzaga, 23

Concerto per organo e coro in memoria della concertista M° Maria Claudia Fossati, eseguito dal M° Gabriele Buffa e dal Coro Santa Cecilia di Motta Visconti; a cura dell’ABC Angelo Inganni. Info: 339 7161048 5 gennaio 2020 – ore 15.30 Concerto dell’Epifania Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194 Eseguito dal Coro “Settimo Suono Operette onlus” a cura dell’associazione Amici di Cascina Linterno. Info: 334 7381384 6 gennaio 2020 – ore 16