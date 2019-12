BANDO ATTRACT. GIUNTA APPROVA PROGETTO VILLASANTA PER INCREMENTARE PARCHEGGI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 dicembre 2019 – La Giunta di Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro

Mattinzoli, ha approvato la delibera che da’ il via libera agli

accordi di attrattivita’ territoriale previsti all’interno del

bando Attract proposti dal comune di Villasanta in provincia di

Monza e Brianza.

IL PROGETTO DI VILLASANTA – Villasanta e’ il 49esimo Comune

giunto alla firma dell’Accordo per l’Attrattivita’ con Regione

Lombardia. L’opportunita’ insediativa individuata dal Comune e’

l’area ‘Brownfield’, di proprieta’ privata, denominata Building

Realtek. Il Comune prevede di migliorare la viabilita’ di accesso

all’opportunita’ insediativa tramite la realizzazione di una

rotonda e di nuovi parcheggi per i quali e’ prevista una spesa

pari a 170.000 euro e inoltre di incrementare la dotazione

tecnologica dell’Amministrazione per garantire servizi

efficienti e innovativi alle imprese per l’ammontare di 2.800

euro.

Il Comune di Villasanta e’ molto attivo sulla semplificazione,

utilizza e implementa sia la scrivania telematica che il

fascicolo informatico d’impresa (impresainungiorno) per la

presentazione di dati e documenti incluso lo stato delle

pratiche verificabile direttamente dal proprio PC, in un anno e

mezzo sono state gestite 640 pratiche. Sul piano

dell’agevolazione fiscale prevede di dichiarare preventivamente

tutti gli oneri urbanistici ed edilizi impegnandosi a non

introdurre ulteriori oneri.

MATTINZOLI:SEGNO DI COLLABORAZIONE VIRTUOSA TRA ENTI – “Perche’

le nostre imprese siano competitive – ha detto l’assessore

Mattinzoli – i nostri territori devo essere attrattivi con

infrastrutture e servizi. La collaborazione virtuosa con gli

Enti Locali dimostra ancora una volta l’impegno da parte delle

istituzioni per promuovere aree, per semplificare e velocizzare

tutti i procedimenti. Snellimento e sburocratizzazione sono

parole chiave e obiettivi strategici per questa legislatura”, ha

concluso l’assessore.