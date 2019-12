Corsico. Travolta e investita da auto mentre attraversa viale Liberazione, grave 56enne

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 2 dicembre 2019 – Questa sera alle ore 17.40, in viale della Liberazione, all’altezza della rotonda con via Copernico, all’inizio del secondo ponte, che collega Corsico a Cesano Boscone, in orario di punta, una donna di 56 anni, D.B.M., è stata travolta e investita da un’auto mentre attraversava.

La donna, dopo l’impatto è stata sbalzata, a qualche metro di distanza dall’attraversamento, riportando gravi ferite, tra le quali un grave trauma cranico e la frattura della gamba sinistra. Soccorsa dal personale medico di un’automedica e di un’ambulanza è stata trasportata in codice rosso e in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, dove è in coma, dopo esser stata intubata sul posto.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che, oltre a dirigere il traffico molto intenso, ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

Fondamentali per chiarire l’esatta dinamica saranno le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza cittadino.

