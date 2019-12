Voucher anziani e disabili, Regione Lombardia stanzia nuove risorse

Assessore Piani: un altro milione di euro per contrastare fragilità

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 dicembre 2019 – La Giunta regionale lombarda ha approvato una delibera, proposta dall’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani, che incrementa la dotazione finanziaria disponibile per la misura di inclusione sociale a favore di anziani e disabili in stato di fragilità, deliberata lo scorso anno e che consolida un modello di welfare sociale avviato attraverso l’erogazione di voucher mensili nominativi.

Ai 6,5 milioni di euro precedentemente stanziati, quindi, va ad aggiungersi 1 milione a favore di anziani con reddito Isee pari o inferiore a 20.000 euro di età uguale o superiore a 65 anni, che vivono al proprio domicilio, e disabili di età pari o superiore ai 16 anni a forte rischio di esclusione sociale. Ai destinatari, in coerenza con le aree individuate nel progetto individuale, sarà assegnato un voucher nominativo di 4.800 euro.

515.000 per i voucher anziani

La prima linea d’intervento, già finanziata con 3 milioni di euro e rifinanziata con 515.000 euro, è rivolta agli over 65 che vivono in condizione di povertà anche relazionale e di vulnerabilità. Potranno beneficiare della misura anche gli anziani che si occupano di familiari non autosufficienti e hanno necessità di sollievo e di supporto. Il fine è garantirne la permanenza nel loro domicilio, consolidando o sviluppando, se possibile, l’autonomia personale e relazionale.

495.600 per i voucher disabili

La seconda linea d’intervento, già finanziata con una dotazione di 3 milioni di euro e rifinanziata con 495.600 euro, si rivolge a disabili che presentano un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e di autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita, e nelle relazione.

Piani: Si rafforza una misura che ha già permesso di migliorare la qualità della vita a tanti anziani e disabili

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani – mette a disposizione un altro milione di euro per rafforzare una misura di successo che ha già permesso a tanti anziani e disabili lombardi di migliorare la qualità delle propria vita. La nuova dotazione finanziaria permetterà l’erogazione di altri 107 voucher su 6 Ats lombarde per persone anziane e fragili e ulteriori 103 voucher per disabili su 8 Ats lombarde”.