Consulente SEO interno all’azienda o Freelancer SEO: cosa scegli per la tua azienda?

Milano, 3 dicembre 2019 – La visibilità su Internet è una questione chiave per lo sviluppo delle aziende milanesi, indipendentemente dalle loro dimensioni e portata delle attività. La difficoltà sta nello scegliere se ha più senso assumere un consulente seo o internalizzare e prendere proprio una persona in azienda. Gstarseo.it freelancer seo milano ci racconta quali sono i pro e i contro di una scelta o dell’altra. Ovviamente la scelta varia e dipende da vari fattori: competenza, costi, disponibilità, sono alcuni dei criteri da valutare per scegliere tra consulente SEO interno e un freelance seo?

Assumere un esperto SEO

Come si assume un consulente SEO? Questa è una domanda ricorrente nelle aziende che hanno completamente integrato tutti i problemi della SEO. Questo di solito si verifica quando il gestore richiede alle agenzie digitali di ottenere un preventivo per fare SEO in organica e non più adv.

A livello economico, a prima vista può sembrare più vantaggioso reclutare una persona interna all’azienda piuttosto che scegliere la soluzione di outsourcing. Tuttavia, avere un consulente SEO nel tuo team implica molto di più che semplicemente pagare uno stipendio e vari contributi. Per svolgere la sua missione nel modo più efficiente possibile, lo specialista seo interno avrà bisogno di:

– apparecchiature informatiche

molti software, strumenti di analisi e strumenti di monitoraggio: questi rappresentano una voce di spesa importante, almeno 1-2k l’anno per stare bassi. Tuttavia questi strumenti sono essenziali soprattutto per avere un vantaggio sulla concorrenza;

– vantaggi correlati come la scrittura SEO

partecipare alle varie conferenze e incontri organizzati in tutta Italia per condividere e scambiare con altri professionisti del settore. La SEO è in continua evoluzione, questi incontri sono essenziali per conoscere le ultime tendenze, stabilire la propria esperienza. Pertanto, per le spese di viaggio e alloggio, è necessario aggiungere la quota di iscrizione a questi eventi (tra € 600 e €1000).

Lavorare da soli: una sfida per il Project Manager

Per colui che si occuperà della SEO interna all’azienda, lavorare da soli è una vera sfida. In effetti, migliorare le posizioni di Google della società in modo efficiente e sostenibile comporta lo sviluppo e l’implementazione di una strategia multicanale. La SEO locale, ottimizzazione tecnica, SEO mobile, strategia di backlink, studio di parole chiave, scrittura di contenuti ottimizzati, nessuno può pretendere di essere un esperto in ciascuna di queste aree. E anche se fosse possibile, il SEO non avrebbe necessariamente tempo per impostare tutto da solo, per monitorare e apportare i miglioramenti necessari.

Un esperto SEO dedicato all’azienda

Per un’azienda, ovviamente, non ci sono solo svantaggi nel reclutare un consulente SEO. Al contrario, immerso nel cuore della struttura lo specialista seo ha una visione equa e in tempo reale dell’azienda e delle sue ambizioni. Conosce esattamente i suoi punti deboli e i suoi punti di forza nei confronti della concorrenza, che gli consente di definire una strategia per aumentare la visibilità sui motori di ricerca che sia

perfettamente in linea con la strategia di sviluppo;

supportare gli obiettivi aziendali definiti dalla direzione;

contribuire a migliorare l’immagine e la reputazione online dell’azienda.

Inoltre, come dipendente, può essere direttamente interessato alla buona salute economica della struttura che lo impiega.

Affida la visibilità di Google a un esperto seo

Per molte aziende che operano a Milano di cui molte PMI, l’utilizzo di un esperto seo è la soluzione più flessibile. Inoltre, purché tu lo scelga bene, offre anche molti altri vantaggi.

Costo controllato e ritorno sul capitale investito

Nonostante un prezzo che può sembrare più alto rispetto all’assunzione di un seo interno, l’utilizzo di un consulente esterno è spesso la soluzione che offre il miglior ritorno sull’investimento. In effetti, l’outsourcing ti consente di avere una perfetta visibilità delle spese annuali che la tua azienda deve impegnare per rafforzare il proprio posizionamento su Google. Oltre all’obbligo di mezzi, il fornitore non può effettivamente addebitarti un importo superiore all’importo indicato nel preventivo. Al contrario, un SEO interno può comportare molte spese impreviste come la sostituzione delle sue apparecchiature IT, l’abbonamento a nuovi strumenti analitici o semplicemente andare ad impattare su tutto quei costi che si sa sono in azienda.

Un interlocutore unico, molti talenti

Un’agenzia digital marketing specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca comprende diversi esperti in campi diversi come la scrittura, la grafica, la programmazione o la SEO locale. Scegliendo di affidare la tua visibilità a tale struttura, puoi beneficiare di questi diversi talenti a seconda della strategia messa in atto dal project manager. Quest’ultimo è anche il tuo unico interlocutore, che rappresenta una risorsa tra le più preziose in termini di efficienza.

Strategia efficace per arrivare alla prima pagina di Google

Uno specialista SEO all’interno di un’agenzia web può quindi sviluppare una strategia SEO completa di Google basata su competenze all’avanguardia in molte aree. Così sviluppato, è logicamente più efficace di quello sviluppato da un project manager che lavora da solo e direttamente per conto dell’azienda. Inoltre, per arrivare in prima pagina su Google, il lavoro deve essere quasi permanente. Interrompere l’implementazione di ottimizzazioni, non fare più posizioni di standby o di monitoraggio per lungo tempo può ostacolare la tua visibilità nei motori di ricerca. Le aziende che scelgono il consulente SEO interno sono quindi più esposte a questa situazione che comporta almeno un costo aggiuntivo.

Prima pagina di Google: la difficoltà di scegliere una consulenza SEO a Milano

La scelta di un servizio di consulenza SEO per essere ben posizionati sulle parole chiave chiave per la tua attività offre il miglior ROI. Ma è ancora necessario sceglierlo con discernimento in:

verifica del SEO dell’agenzia: se non è a sua volta referenziato su parole chiave correlate alla sua attività, come potrà aiutare la tua azienda?

controllando le sue referenze per assicurarsi che siano reali;

assicurandoti della sua notorietà e della soddisfazione dei suoi clienti;

richiedere un pre-audit del tu sito: l’obiettivo è avere una visione d’insieme della qualità del lavoro e delle reali capacità della struttura;

controllandone la buona salute finanziaria: l’agenzia SEO è un partner su cui devi poter contare sul medio, anche a lungo termine.

Infine, assumere un project manager o esternalizzare tramite un’agenzia SEO, non lasciarti mai sedurre da una promessa di primo posto. Nessun professionista oggi può garantirlo perché, alla fine, Google rimane l’unico maestro della classificazione dei siti secondo diverse centinaia di criteri.