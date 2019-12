CONTRATTO DI QUARTIERE, DALLA REGIONE 1,6 MILIONI DI EURO IN PIÙ PER LISSONE

Bolognini: destinati a 32 nuovi alloggi, finanziamento complessivo sale a 17,8 milioni di euro

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 3 dicembre 2019 – Case Aler di Lissone, “Con l’approvazione di un finanziamento aggiuntivo di 1,6 milioni di euro il contributo regionale complessivo per il contratto di quartiere di Lissone sale a 17,8 milioni di euro. Una cifra rilevante che permetterà di completare 32 nuovi alloggi, 6 in più di quelli ipotizzati originariamente, e il completamento dell’ampia serie di interventi programmati entro la metà del 2021”. Con queste parole l’assessore regionale Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) ha sottolineato il forte impegno della Giunta per la riqualificazione del complesso Aler del comune brianzolo di via Di Vittorio, concretizzatosi con lo stanziamento supplementare previsto dalla delibera numero 2579 del 2 dicembre.

Il prossimo passo la sottoscrizione degli impegni

Nei prossimi giorni, a seguito all’approvazione del provvedimento da parte della Giunta regionale e del Consiglio Comunale di Lissone, sarà siglata la sottoscrizione degli impegni da parte dell’assessore Bolognini, del presidente di Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio Giorgio Bonassoli, e del sindaco del Comune di Lissone, Concettina Monguzzi.

Un esempio di riqualificazione urbana

Le azioni di rigenerazione urbana previste riguardano la nuova costruzione di 12 alloggi nell’area denominata F4 (via dei Ciliegi) e la ristrutturazione di 20 abitazioni nell’edificio F5 (via dei Gelsi). “Gli interventi programmati – ha detto Bolognini – sono un esempio dell’efficacia della rigenerazione e sono finalizzati prevalentemente al recupero edilizio degli immobili in campo sociale. Vogliamo migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere il quartiere più fruibile”. Quindi, l’assessore ha aggiunto: “Con questo provvedimento si conferma l’attenzione della Giunta per Lissone. Un’attenzione costante fin dai primi mesi della legislatura. Tanto che alla demolizione del fabbricato F4, lo scorso anno, ha voluto presenziare anche il presidente Attilio Fontana”.

L’assessore Stefano Bolognini con Giorgio Bonassoli e Marco Praderio, presidente e direttore generale di Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio.

In totale 158 abitazioni nuove o riqualificate alle Case Aler di Lissone

La nuova articolazione del Contratto di Quartiere disciplina tempi e finanziamenti di realizzazione e dell’ultimazione delle opere connesse. L’atto recepisce anche le richieste presentate nell’assemblea pubblica dello scorso 16 luglio. Riunione a cui aveva presenziato l’assessore Bolognini. Si ufficializza la ricostruzione di 12 nuovi alloggi in sostituzione dei 24 demoliti nel fabbricato F4. E la ristrutturazione di altri 20 (18 esistenti e 2 nuovi a pian terreno) nel fabbricato F5. “Questi 32 appartamenti – ha concluso Bolognini – si sommano a quelli già realizzati. In totale si tratta di 158 unità, 6 in più di quelle ipotizzate inizialmente. Un numero che contribuirà a soddisfare le richieste abitative di Lissone”.