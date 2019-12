‘Lombardia è dei Giovani’: 26 progetti a sostegno partecipazione inclusiva

Milano, 03 dicembre 2019 – E’ stata pubblicata la graduatoria della prima edizione del bando ‘Lombardia è dei giovani’. Sono 26 i progetti che riceveranno un contributo di 940.000 euro totali dall’assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia. Il provvedimento, una novità per il 2019, ha come obiettivo quello di sostenere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori.

Ottima risposta da parte dei Comuni

“Sono ben 26 le reti dei Comuni di tutta la Lombardia – ha sottolineato l’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi – che hanno risposto con idee molti interessanti e che mettono gli under 34 al centro delle attività locali. Tutti i progetti presentati si realizzeranno in partnership con gli Enti del Terzo settore che operano nei Comuni e hanno come obiettivo l’inclusione sociale dei giovani che vivono, studiano, lavorano in Lombardia, attraverso forme di cittadinanza attiva”.

Un passo in avanti verso nuova legge regionale

“La nuova iniziativa del mio Assessorato – ha aggiunto l’assessore – ha lo scopo di rendere i giovani i veri protagonisti attivi della comunità in cui vivono. La cittadinanza attiva e le competenze civiche contribuiscono al raggiungimento dell’autonomia e sono utili per sviluppare le soft skills che agevolano l’ingresso nel mondo del lavoro”.

Gli ambiti di intervento

Il bando prevede un cofinanziamento regionale su interventi diretti a progettare percorsi di cittadinanza attiva valorizzando il protagonismo civico; promuovere progetti di educazione finanziaria focalizzandosi sui principi di equità e sostenibilità; sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una comunità riconoscendo il proprio ruolo sociale.

‘Lombardia è dei giovani’, i progetti approvati

Di seguito l’elenco dei progetti finanziati, il Comune di riferimento e il relativo contributo regionale, suddivisi per provincia:

Provincia di Bergamo: 5 progetti, 142.645 euro

– ‘Ci sto dentro’, Albino, 24.500 euro

– ‘Tutti in Pista!’, Clusone, 20.916 euro

– ‘(Bg+)² volontariato in rete’, Bergamo, 34.439 euro

– ‘Facciamoci spazio … una rete per le giovani generazioni’ , Casazza, 49.280 euro

– ‘Ci vediamo?’ San Giovanni Bianco, 13.510 euro.

Provincia di Brescia: 3 progetti, 75.437 euro

– ‘Percorsi di valorizzazione del patrimonio territoriale in Valcamonica’, Unione Comuni delle Alpi Orobie Bresciane, 24.500 euro

– ‘Giovani partecip-azioni’ , Villanuova sul Clisi, 15.797 euro

– ‘Attiwarda”, Bedizzole, 35.140 euro.

Provincia di Como: 1 progetto, 17.204 euro

– ‘Young Factor – Un Investimento Sul Futuro’, Erba, 17.204 euro.

Provincia di Cremona: 1 progetto, 28.200 euro

– ‘Patrimonio#Futuro#Democrazia’, Cremona, contributo regionale 28.200 euro

Provincia di Lecco: 1 progetto, 28.200 euro

– ‘Luoghi e percorsi per essere giovani’, Lecco, 28.200 euro

Provincia di Lodi: 1 progetto, 18.800 euro

– Progetto ‘Un palco comune – Atto I’, Lodi, 18.800 euro

Provincia di Mantova: 1 progetto, 9.075 euro

– ‘Itaca è nostra’, Sermide, 9.075 euro

Provincia di Milano: 4 progetti, 233.549 euro

– ‘Go smart’, Rozzano, 68.619 euro

– ‘La città è dei giovani’, Garbagnate Milanese, 77.952 euro

– Strada provinciale 12′, Canegrate, 31.500 euro

– ‘Art- Arte Rete Territorio”, Rho, 55.478 euro.

Provincia di Monza e Brianza: 4 progetti , 224.783 euro

– ‘#giovaniinvilla”, Monza, 84.599 euro

– ‘Oggi cresco – riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria’, Lissone, 46.771 euro

– ‘Narrazioni, giovani, protagonisti e territorio’ Agrate Brianza, 16.111 euro

– ‘Cool Future’, Vimercate, 77.302 euro.

Provincia di Pavia: 3 progetti, 68.819 euro

– ‘Young 4 future’ Siziano,c38.710 euro

– ‘Dal Comune alla Ue , le pari opportunità di accesso al lavoro e realizzazione personale’, Pavia, 26.840 euro

– ‘Vivi In Oltrepò’, Unione dei Comuni Lombardi Borghi e Valli d’ Oltrepò, 3.269,10 euro

Provincia di Sondrio: 1 progetto, 12.922 euro

– Attiva-mente giovani’, Sondrio, 12.922 euro

Provincia di Varese: 1 progetto, 80.365 euro

– ‘Peer to, Peer Tour’, Varese, 80.365 euro.