Milano. Filippo ha fretta di venire al mondo e nasce in auto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 dicembre 2019 – Una bella notizia!!! Stamane alle ore 08:37 in via Cardinale Mezzofanti è avvenuto un parto in auto.

Protagonista della vicenda GL MR, donna di 36 anni.

La richiesta di soccorso arriva dal NUE 112:

donna gravida a termine che, in auto con il marito, si sta recando presso Macedonio Melloni.

L’operatore della SOREU segue al telefono i coniugi e dà indicazioni operative specifiche.

Durante il tragitto le contrazioni diventano più frequenti. L’operatore invita l’uomo a fermarsi e ad attendere l’arrivo dei soccorsi.

A questo punto l’infermiere della SOREU prende in carico l’evento; al telefono aiuta ed assite la donna che partorisce in auto poco prima dell’arrivo dei soccorsi. Nasce Filippo.

Inviati automedica, ambulanza e Polizia Locale di Milano per consentire ai soccoritori di procedere in

sicurezza.

La mamma ed il piccolo stanno bene, vengono successivamente accompagnati al pronto Soccorso della Macedonio Melloni.

Una buona sinergia e collaborazione tra SOREU e Polizia Locale , la professionalità dei colleghi coinvolti (sia in SOREU che in posto) ha comportato un’ottima riuscita dell’intervento.

V. A.