MOSCHEE, LUCENTE (FDI): APPROVATA MIA MOZIONE IN REGIONE CHE CHIEDE A GIUNTA DI DEFINIRE DISTANZE MINIME TRA LUOGHI DI CULTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 dicembre 2019 – “Insisto sulla regolamentazione delle distanze definite per legge per i luoghi di culto: dopo un’interrogazione presentata a luglio, oggi ho discusso in Consiglio anche una mozione che è stata approvata.

A ottobre il Comune di Milano ha approvato il nuovo PGT, nel quale in via Esterle viene identificata un’area da destinarsi alle attrezzature religiose, posta a breve distanza dalla Chiesa di San Giovanni Cristosomo (100 metri circa). Questo riapre la questione dell’opportunità di definire distanze minime tra strutture destinate a luoghi di culto o comunque rientranti nel piano delle attrezzature religiose. L’Art. 72, co.7 della legge regionale 12/2005 demanda alla Giunta Regionale la definizione delle distanze tra le aree e gli edifici da destinarsi alle diverse confessioni religiose, ma a oggi questo non è stato fatto.

Il 9 luglio avevo chiesto alla Giunta come intendesse procedere e oggi ho discusso in Consiglio questa mozione che “impegna la Giunta e l’assessore di riferimento a definire, con apposita delibera, le distanze tra strutture destinate a luoghi di culto”. La Regione deve definire le distanze lasciate in sospeso nella legge sui luoghi di culto e deve dare una regolamentazione chiara e puntuale a cui i Comuni dovranno poi fare riferimento, altrimenti si rischia che ogni sindaco si scriva da solo le sue regole”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia