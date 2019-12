Buccinasco – Terreno via del Commercio, Comune e Arpa continuano i controlli ambientali

Buccinasco (4 dicembre 2019) – Sono in corso le indagini ambientali sul terreno di via del Commercio, nella zona industriale di Buccinasco che l’Amministrazione comunale ha intenzione di destinare ai residenti del quartiere Terradeo.

L’intervento prevede di scavare dodici buche egualmente distribuite all’interno di quattro quadranti in cui l’area è stata suddivisa. Tecnici incaricati dal Comune e da Arpa eseguiranno poi analisi in laboratorio per verificare cosa ci sia nell’area e se eventuali inquinanti abbiano intaccato il terreno naturale (a contatto con la falda). Per ora, visivamente, si notano materiali di riporto (scarti di demolizioni, mattoni e tegole), mentre non ci sono tracce di amianto/eternit.

“Le indagini sono appena iniziate – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e avremo i risultati delle analisi di due laboratori differenti presumibilmente entro 40 giorni. È quindi inopportuno, anzi indegno oltre che allarmistico, affermare oggi che lì sono stati trovati inquinanti. Il Comune controlla tutti i terreni che intende valorizzare, vendere o destinare a progetti residenziali, commerciali o artigianali: anche in questo caso stiamo agendo come è nostro dovere e verificheremo con attenzione la presenza di eventuali inquinanti. Non ci basta infatti l’indagine ambientale effettuata dalla vecchia proprietà”.

“Come è noto – continua il sindaco Pruiti – l’area è stata ceduta al Comune ad una società immobiliare nell’anno 2009, quando era in carica Loris Cereda e governava il centro destra. Da allora nulla in quel terreno è stato toccato o movimentato. Se dalle analisi di Comune e Arpa dovessero emergere inquinanti e si configurasse un reato ambientale con la necessità di una bonifica, si perseguiranno i responsabili perché deve valere il principio che chi inquina, paga”.