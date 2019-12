CADUTI NELL’ADEMPIMENTO DEL LORO DOVERE, VICEPRESIDENTE SALA E ASSESSORE DE CORATO LI ONORANO ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DI ISRAELE

(jmi-lorenteggio.com) Milano 4 dicembre 2019 – Il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala e l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato hanno deposto questa mattina a Milano un mazzo di fiori nel ricordo di tutti i caduti italiani nell’adempimento del proprio dovere.

Presente il ministro degli Esteri di Israele Israel Katz

Alla cerimonia era presente il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, in visita privata nel capoluogo lombardo. L’appuntamento si è tenuto nei giardini di via De Castillia ed i fiori sono stati deposti nei pressi di un piccolo ulivo piantato il 17 dicembre 2017.

La pianta proveniva dalla foresta presidenziale di Tzorà, non lontana da Gerusalemme, dove una delegazione italiana, guidata dai magistrati Piercamillo Davigo e Stefano Amore, a venticinque anni dall’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, aveva piantato un bosco di 27 alberi, dedicati ai giudici italiani caduti in servizio per la Patria.

Sala: segno amicizia Lombardia Israele

“Nel segno dell’amicizia tra la Lombardia e Israele – ha detto il vicepresidente Fabrizio Sala – il Ministro degli Esteri israeliano ha voluto deporre oggi un mazzo di fiori nei pressi dell’ulivo piantato due anni fa a Milano nel ricordo di tutti i caduti italiani nell’adempimento del proprio dovere. La memoria delle vittime è fondamentale e i loro valori devono essere trasmessi alle future generazioni. I rapporti tra la nostra Regione e Israele si contraddistinguono per la fratellanza e la solidarietà, all’insegna del rispetto reciproco e del recupero di una memoria condivisa”.

De Corato: fondamentale onorare memoria Magistrati e Forze dell’ordine

“Come assessore alla sicurezza di Regione Lombardia – ha evidenziato Riccardo De Corato – ritengo molto importante onorare la memoria di Magistrati, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Forze armate, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria, Polizia locale e civili caduti nell’adempimento del proprio dovere. È giusto mantenere vivo il ricordo di persone che hanno donato la propria vita per la nostra sicurezza. Proprio per dimostrare loro la nostra vicinanza come Giunta regionale abbiamo approvato il regolamento che prevede misure di sostegno a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari”.

Redazione