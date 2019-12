SCALO MILANO OUTLET & MORE ILLUMINA IL NATALE: UNA PISTA DI PATTINAGGIO E TANTI APPUNTAMENTI PER GRANDI E PICCINI

Eventi, spettacoli e attività gratuite dedicate a grandi e piccini

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2019 – Proseguono gli appuntamenti natalizi di Scalo Milano Outlet & More, l’outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano, con un’agenda imperdibile di spettacoli ed eventi per celebrare la festa più attesa dell’anno da grandi e piccini. Protagonista indiscusso di tutte le attività che animano l’outlet più amato dai milanesi e non solo è il cioccolato, “nettare degli dei” dal gusto irresistibile e amato da grandi e piccini.

Fino al 6 gennaio, tutti gli ospiti di Scalo Milano possono immergersi in un contesto fiabesco e girare lungo le vie del centro godendo dell’atmosfera magica tipica del Natale. Cuore pulsante delle attività, la caratteristica Piazza delle Fontane con l’installazione di una pista di pattinaggio di ghiaccio vero e il grande albero di Natale, realizzato in collaborazione con la Fondazione IEO-CCM, che sostiene la Ricerca portata avanti all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. Per l’occasione, presso il punto vendita The Vintage Project di Scalo Milano è possibile contribuire alla Ricerca con una donazione di 15 euro e ricevere una confezione natalizia con due palline di Natale #ChiRicercaTrova.

Anche la Food Court, vestita a festa per l’occasione, ospita un caratteristico Laboratorio del Cioccolato, una struttura a tema dedicata ai più piccoli dove si alternano tre laboratori creativi: Decora la torta di Willy, Crea il bastoncino di zucchero da appendere all’albero e Decora la tua cornice di cioccolato, che si svolgono tutti i venerdì, sabati e le domeniche fino al 6 gennaio (compresi 23, 24, 30 e 31 dicembre). Presso il Laboratorio di Cioccolato tutti i sabati e le domeniche dal 7 dicembre al 5 gennaio (compresi 23 e 24 dicembre), si tengono inoltre degli speciali spettacoli con un cast di cantanti, attori e ballerini e acrobati professionisti.

Il tutto senza dimenticare le suggestive installazioni che risplendono in tutto il centro per illuminare lo shopping degli ospiti di Scalo Milano.

Non manca, infine, neppure l’ospite più atteso da tutti i bambini, il mitico Babbo Natale, che dal 21 al 24 dicembre farà tappa a Scalo Milano per scattare foto ricordo e autografare i regalini di Natale.

Redazione