Trezzano. Oltre 60 aceri per via Tolstoj e il Parco del Noce

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 dicembre 2019 – Nuove piantumazioni per il Comune di Trezzano sul Naviglio. Dopo gli alberi per i nuovi nati al Parco dello Scoiattolo in via Giordano Bruno e le piantumazioni in via Salvini e al Parco dei Sorrisi in via Boccaccio, oggi verranno piantati oltre 60 piante all’altezza di tre metri: 43 aceri sono destinati a via Tolstoj, altri 18 alberi (faggi e frassini) al Parco del Noce in via Gramsci.

“Come promesso – dichiara il sindaco Fabio Bottero – in via Tolstoj tornano gli alberi, dopo gli abbattimenti della scorsa estate, quando 32 piante sono state rimosse a causa dei danni causati dalle radici a marciapiedi e sottoservizi. L’Amministrazione ha chiesto e ottenuto da Seda Spa, società che ha avviato l’importante lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza della via Tolstoj per le ore notturne, di arricchire il nostro patrimonio verde non solo sostituendo gli alberi tagliati ma addirittura raddoppiandone praticamente il numero: un risultato importante per Trezzano per cui ringraziamo vivamente la Seda con il suo titolare dott. Zarelli che oltre al rilevante lavoro svolto non si è sottratta a mantenere questo importante impegno”.

“Una parte degli aceri – aggiunge Cristina De Filippi, assessore alle Politiche ambientali – saranno destinati al Parco del Noce in via Gramsci dove due anni fa erano stati tolti gli alberi posti lungo la recinzione perché ormai giunti al termine del ciclo vitale e quindi pericolosi. Un albero era anche caduto sulla strada durante un forte temporale estivo. L’area verde, dove sono presenti i giochi inclusivi e la Casa dell’Acqua, ora avrà anche 18 alberi in più, a beneficio di tutti i cittadini e dell’ambiente”.