BAREGGIO – IL COMUNE DIVENTA PLASTIC FREE

(mi-lorenteggio.com) Il Comune di Bareggio diventa “plastic free”. Da qualche settimana tutte le macchinette all’interno delle sedi comunali erogano le bevande in bicchieri di carta con la palettina di legno al posto del cucchiaino. “Abbiamo da poco cambiato gestore – sottolinea il sindaco Linda Colombo – e nel nuovo appalto abbiamo chiesto di adeguarsi agli standard ‘plastic free’. Un piccolo accorgimento per far sì che il Comune, nel suo piccolo, sia da esempio per comportamenti rispettosi dell’ambiente”. Il sindaco ha poi annunciato che presto arriveranno i bicchieri di carta anche in Consiglio comunale.

Redazione