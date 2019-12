BAREGGIO. OPERE PUBBLICHE: IN PREVISIONE STRADE, PISTE CICLABILI E LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 5 dicembre 2019 – Strade, scuole, parchi, piste ciclabili, casa delle associazioni e area feste. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022.

Per il 2020 sono previsti i lavori del terzo lotto della scuola elementare di San Martino (250.000 euro) e la manutenzione straordinaria della via Santo Stefano (315.000 euro) per la quale si sta concludendo la prima fase burocratica. “Non è nell’elenco, in quanto i soldi sono stati messi a bilancio quest’anno (totale 650.000 euro) la riqualificazione di ben 13 strade, che avverrà in primavera non appena il meteo lo consentirà”, precisa il sindaco Colombo.

Manutenzioni stradali che continueranno nel 2021, con altre strade in elenco e altri 345.000 euro a bilancio.

Nel 2022, invece, 160.000 euro per la manutenzione dei parchi pubblici, 300.000 euro per la realizzazione di piste ciclabili (prioritarie quella della Brughiera e quella tra la Bergamina e via Cusago), 650.000 per la casa delle associazioni e 300.000 per l’area feste.

“Nell’elenco – puntualizza il primo cittadino – non c’è la piscina, prevista nel nostro programma elettorale, non perché abbiamo cambiato idea, ma perché stiamo valutando dei project financing per un progetto che sia appetibile, moderno e duraturo nel tempo”.

Redazione