CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA LOMBARDIA A MADRID PER COP25. ASSESSORE CATTANEO: REGIONI PROTAGONISTE DI INIZIATIVE VIRTUOSE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 dicembre 2019 – Regione Lombardia sara’ protagonista,

dal 6 dicembre, alla Conferenza delle Parti della Convenzione

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP25) a Madrid.

La delegazione, guidata dall’assessore all’Ambiente e Clima,

Raffaele Cattaneo, e composta anche dal direttore generale della

Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Fabrizio Piccarolo, e da

alcuni funzionari dell’Assessorato all’Ambiente e Clima di

Regione Lombardia, partecipera’ a numerosi eventi organizzati

dalla Under2 Coalition, da Regions4 e dal Padiglione Italiano

all’interno della COP25.

LOTTA DA AVVIARE DAL BASSO – “La lotta al cambiamento climatico

– spiega l’assessore Cattaneo – deve partire dal basso, dai

territori, da modelli di sviluppo improntati sull’economia

circolare e sostenibile. Ribadiremo i nostri impegni per ridurre

le emissioni di gas serra del 40 per cento entro il 2030 e

dell’80 per cento entro il 2050 sui valori del 2005 e il consumo

dell’energia totale del 10 per cento entro il 2020, grazie ad

azioni di efficientamento energetico”.

AGENDA FITTISSIMA – Fitta agenda di incontri e appuntamenti.

Venerdi’ 6 dicembre, l’assessore Cattaneo partecipera’ all’evento

‘Local adaptation to Climate Change in Mountain Municipalities’,

organizzato dalla Fondazione Lombardia per l’ambiente con EURAC,

Convenzione delle alpi e Ministero dell’ambiente, che si terra’

nel padiglione italiano all’interno dello spazio COP25. In

quell’occasione illustrera’ la strategia regionale di adattamento

ai cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile elaborata da

Regione Lombardia.

UNDER2 COALITION E REGIONS4 – I due giorni successivi, 7 e 8

dicembre, saranno riservati agli incontri nell’ambito della

Under2 Coalition e di Regions4. Negli anni il ruolo delle

Regioni all’interno della Cop sta avendo un impatto sempre piu’

forte. Sono infatti dei veri protagonisti dei negoziati e

contribuiscono alla stesura dei documenti di indirizzo.

TEMI AL CENTRO DELLA NOSTRA POLITICA – “La sostenibilita’

ambientale e il cambiamento climatico – prosegue l’assessore –

ci riguardano da vicino ed e’ fondamentale il confronto fra le

esperienze dei Governi regionali e locali che stanno portano

avanti politiche di contrasto al cambiamento climatico, cosi’

come sta facendo da oltre 10 anni Regione Lombardia”. “Crediamo

– aggiunge – in un modello di sviluppo in cui l’ambiente e’

protagonista, un green new deal lontano dalle ideologie, ma che

vede nell’alleanza tra ecologia ed economia, tra ambiente e

imprese il vero motore di un ambientalismo in salsa lombarda”.

REGIONE IMPEGNATA NEL MEMORANDUM ‘UNDER2 COALITION’ – Regione

Lombardia e’ tra i 220 governi sub-nazionali in tutto il mondo

(che rappresentano 1,3 miliardi di persone, oltre il 43%

dell’economia globale) che hanno aderito alla coalizione

internazionale ‘Under2 Coalition’. Scopo di questo memorandum e’

impegnare i soggetti che l’hanno sottoscritto a contenere le

conseguenze del cambiamento climatico entro un livello

sostenibile e di limitare le emissioni di gas serra. Regione

Lombardia fa parte anche di Regions 4, la rete delle regioni

impegnate nei negoziati per preservare la biodiversita’,

combattere il cambiamento climatico e favorire lo sviluppo

sostenibile.

DELEGAZIONE COMITATO DELLE REGIONI – L’assessore Cattaneo fara’

parte anche della delegazione del Comitato delle Regioni, con la

quale incontrera’ il vicepresidente della Commissione Europea e

Commissario al Clima e Green New Deal Frans Timmermans.

La missione istituzionale proseguira’ anche il 10 e 11 dicembre,

con incontri presso l’Italian Pavillion nella sede della Cop25.