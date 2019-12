De Corato: segnalazioni dei cittadini decisive per la sicurezza urbana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 dicembre 2019 – “Regione Lombardia ha puntato molto sulla sicurezza partecipata e sul controllo del vicinato. Accogliamo pertanto con piacere le dichiarazioni del Ministro dell’Interno sulle ‘sentinelle civiche’. Da tempo ribadisco infatti l’importanza dei cittadini per la sicurezza urbana”.

Questo il commento di Riccardo De Corato assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, alle dichiarazioni del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese rilasciate ad un quotidiano nazionale.

Punti ascolto Aler

“Stiamo promuovendo nei comuni capoluogo di provincia lombardi, in accordo con Aler, la creazione di punti di ascolto che si basano appunto sul ‘controllo del vicinato’. Le segnalazioni dei cittadini sono fondamentali per la sicurezza della collettività. Lo scorso 18 novembre ho inaugurato il primo punto di ascolto di Aler, Polizia Locale e ‘controllo del vicinato’ a Lodi. Iniziativa in cui credo particolarmente. Si tratta solo del primo punto. Ne seguiranno altri nei capoluoghi di provincia della Lombardia. Dove c’è il controllo di vicinato, i reati diminuiscono. La reciproca conoscenza può aumentare la deterrenza: chi ha intenzione di commettere un reato sa che potrebbe essere notato da un cittadino e segnalato alle forze dell’ordine”.

Accordo con Ministero Interno ed Anci

“Infine- conclude De Corato- un altro importante accordo è stato quello per la sicurezza integrata, sottoscritto lo scorso 29 aprile in Prefettura a Milano dal Ministero dell’Interno, da Regione Lombardia e da Anci Lombardia. All’interno del patto si parla di sicurezza compartecipata, demandate proprio al ‘controllo del vicinato’. Più precisamente, viene citata, appunto, la valorizzazione delle associazioni di volontariato nelle azioni di miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza delle città”.

