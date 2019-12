Diverse offerte internet per diverse esigenze: come scegliere?

Milano, 5 dicembre 2019 – Oggi le offerte per la connessione internet a casa che gli utenti hanno a disposizione sono moltissime, per questo scegliere fra l’una o l’altra non è sempre una cosa semplice. In Italia gli operatori che forniscono questo servizio sono tanti e sono diverse anche le tecnologie. Basarsi per la scelta solo sul costo non è sempre la scelta azzeccata perché non è detto che la qualità, per quella specifica zona, sia sempre la medesima. Un elemento quindi da tenere in considerazione prima di valutare la tariffa è proprio la qualità del servizio in relazione all’indirizzo di casa. In una parola bisogna valutare la “copertura”.

Ogni provider sul proprio sito web, o mettendo a disposizione un servizio assistenza telefonico, consente alle persone di fare una verifica della copertura del servizio per la propria casa. Questo proprio perché per avere la sicurezza di navigare tranquillamente, bisognerà avere una buona copertura. I sistemi di connessione più diffusi oggi sono sicuramente l’adsl e la fibra ottica, ma non sono fortunatamente gli unici, visto che molte zone sono ancora scoperte da questi servizi.

Eolo: internet veloce ovunque tu sia

Una delle offerte migliori, nonché probabilmente la più conveniente in termini economici, è quella di Eolo. Si tratta di una società di Busto Arsizio che distribuisce banda ultra larga wireless anche lì dove gli altri non arrivano con la copertura (paesini di montagna compresi). Questo sistema di internet banda larga si appoggia su ripetitori radio BTS ed è indipendente dalle reti telefoniche tradizionali, essendo tutta la rete di proprietà dell’azienda. Questo è un grande vantaggio perché garantisce alti standard e una gestione diretta, quindi rapida, di eventuali problemi.

Chi utilizza una connessione a banda ultra larga via radio deve installare presso la sua abitazione un’antenna, collegata a un router via wireless. Per questo motivo non serve avere una rete telefonica e non bisogna quindi pagare alcun tipo di canone all’azienda telefonica nazionale. La velocità di connessione e la libertà di non avere nemmeno il telefono a casa, sono i motivi che portano in tanti a scegliere la banda via radio, anche se la copertura per gli altri sistemi di connessione c’è. L’azienda propone un ventaglio di offerte variegato per rispondere a tipologie di clienti diversi e alle differenti necessità.

Adsl e fibra

Adsl e fibra ottica sono i sistemi di connessione più diffusi oggi in assoluto e sono proposti da provider differenti. Non tutti i provider, però, garantiscono la medesima copertura, per questo bisogna verificarla. L’adsl è una tecnologia che viaggia usando il doppino telefonico classico. Utilizza, cioè, i cavi già presenti nelle infrastrutture, senza doverne mettere di nuovi. La velocità di trasmissione e di ricezione in questa connessione sono differenti, per questo motivo l’adsl si adatta ad un utilizzo standard, residenziale, meno a un uso professionale. È pur vero però che l’utilizzo del web è in aumento anche da parte dell’utente medio, quindi le sue esigenze in termini di connessione internet sono in aumento.

La fibra ottica, a differenza dell’adsl, utilizza cavi in fibra di vetro sui quali viaggiano segnali ottici più sensibili e rapidi, capaci di garantire quindi performance migliori rispetto alla adsl. Il problema è che il sistema di cablaggio sul quale si appoggia la fibra necessita un’installazione ex novo, con conseguente necessità di adeguare le infrastrutture. Alla luce di questo è facile capire il perché le zone coperte da fibra sono ancora oggi limitate.

Sia l’adsl che la fibra in Italia viaggiano su cablaggio della rete Telecom, questo significa che indipendentemente dal provider con il quale si sottoscrive il contratto internet (sempre non sia Telecom stesso) non è proprietario della rete. Questo può talvolta costituire un problema per la qualità del servizio erogato.

L. M.