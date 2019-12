(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 dicembre 2019 – Un uomo di 51 anni, B.M., mentre si lavorava nel padiglione B dell’Ortomercato, per cause in fase di accertamento, è rimasto schiacciato subendo la frattura della gamba destra. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza è stato portato in codice giallo in ospedale, mentre le forze dell’ordine indagano per capire quanto avvenuto e accertare le responsabilità.

V. A.