La magia del Natale abbraccia Rozzano

La pista di pattinaggio sul ghiaccio, la sfera magica di Natale e l’allestimento di una sezione distaccata dell’ufficio postale del Polo Nord in cui sarà possibile incontrare Santa Claus e consegnargli, personalmente, la letterina dei desideri con i doni che ogni bambino vorrebbe trovare sotto l’albero.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 5 dicembre 2019 – Rozzano si prepara a vivere la magia del Natale che, quest’anno, coinvolgerà anche le frazioni cittadine. Il conto alla rovescia è ormai iniziato e sabato 7 dicembre a partire dalle ore 11.30, il primo cittadino darà ufficialmente il via a questo periodo di festa con il taglio del nastro per inaugurare la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza Foglia, che rimarrà in funzione fino al 6 gennaio.

“Con queste iniziative – ha spiegato il sindaco Gianni Ferretti – abbiamo voluto creare momenti aggregativi per riscoprire la nostra città e quello che offre il nostro territorio. Abbiamo pensato ai bambini, allestendo spazi in cui sarà possibile vivere la favola del Natale e, allo stesso tempo, creato occasioni di divertimento anche per i più grandi e le famiglie. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, con i suoi intrattenimenti sarà l’occasione per trascorrere del tempo insieme, lontano dalla frenesia quotidiana e vicino agli affetti più cari”.

Il primo appuntamento, quindi, è per sabato pomeriggio alle 15, in piazza Foglia: nel rettangolo di ghiaccio di 20 metri per 10, i primi pattinatori potranno scendere in pista mentre cinque simpatiche mascotte natalizie coinvolgeranno i bambini.

“Vogliamo che tutti abbiano la possibilità di indossare i pattini e provare quest’esperienza – ha concluso il primo cittadino – per questo doneremo un coupon omaggio a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado.”

Dal 7 al 20 dicembre, la pista del ghiaccio osserverà i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30. Sabato, domenica e festivi 10.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19,30 e dalle 20.30 alle 23.30. (Costo per il noleggio dei pattini euro 5). Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà attiva anche alla mattina.

Domenica 8, alle ore 16, a Quinto de Stampi sarà allestita la Sfera Magica di Natale. Attraverso l’installazione di un gonfiabile unico e originale, verrà riprodotta la tradizionale palla di vetro che si riempie di neve. Accedendo al suo interno, sarà l’occasione per lasciarsi trasportare nell’atmosfera natalizia e farsi immortalare insieme agli elfi di Babbo Natale. Ad allietare il clima ci saranno anche le simpatiche mascotte natalizie e gli artisti da strada.

Il 15 dicembre, dalle ore 15, a Ponte Sesto arriverà l’ufficio di Babbo Natale. Un simpatico elfo accompagnerà i più piccoli nella struttura aiutandoli a scrivere la letterina e consegnarla direttamente al simpatico nonnino dal vestito rosso. L’ufficio, domenica 22, si trasferirà a Valleambrosia, nel parco di via Gran Sasso. Il 29 dicembre alle ore 16.30, al cinema teatro Fellini ci sarà il “tombolone di Natale”, l’appuntamento che farà divertire grandi e piccini, e concluderà la kermesse natalizia.